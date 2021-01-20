無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將在2月6日登場，民進黨黨主席蔡英文今天在中常會要求民進黨，要給支持者清楚的指令「一定要守住」。對此，黃捷則表示，非常感謝蔡英文總統的支持，她會全力以赴，把鳳山的市政做得更好，她還直言，這兩年來對自己的工作內容問心無愧，並呼籲鳳山的民眾能夠在2月6日罷免投票時，出來投下「不同意票」。

針對黃捷免案，民進黨發言人周江杰20日回應媒體詢問表示，罷免黃捷毫無正當性，並舉例以黃捷支持香港作為罷免理由，這是明顯的荒謬。民進黨黨主席蔡英文也在中常會中明確表示，王浩宇和黃捷的狀況不同，我們會給支持者清楚指令，「一定要守住」，否則支持者會受不了。

而黃捷20日也透過影片對各界的支持與關心表示感謝，她表示，非常感謝蔡總統、吳念真導演、還有不分黨派的民意代表，以及鳳山市民給她的祝福跟支持，面對這樣的鼓勵，她一定會全力以赴，更努力的把鳳山市政做好。

黃捷也坦言，擔任議員至今兩年以來，她對自己的工作內容問心無愧，同時她也希望能夠繼續對鳳山市民服務，她呼籲鳳山市民在2月6日時，可以投下不同意罷免票，「讓我們一起繼續守護鳳山，團結鳳山」。

此外，高雄市選委會20日也發布新聞稿指出，據初步統計，高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案投票人人數為29萬1629人。

(中時新聞網)