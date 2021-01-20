國民黨中央委員、中常委不滿黨中央催繳109年職務捐，只能繳入中央黨部專戶才算數，由28位中央委員連署請中常委今在中常會提案，要求開臨時中全會向黨主席江啟臣叫板。黨中央今天緊急溝通，並宣布江去年為黨募款已逾1000萬元責任額等五點聲明，中常委暫停提案，但風波尚未平息。此外，今天中常會也通過110年預算案，財務預估短絀6900萬，必須舉債或募款。

國民黨最近催繳109年「黨公職募款責任額（職務捐）」，要求錢須繳進黨中央專戶，若繳地方黨部或其他部門都不算數，引發28位中央委員連署，要請中常委聯誼會祕書長謝坤宏今天在中常會提案要求召開臨時中全會。

祕書長李乾龍今天上午緊急電話聯繫，中午約見謝坤宏，表達願意與中央委員當面溝通，最後謝坤宏以「還沒拿到提案單」而暫緩在常會提案。黨中央也在常會前發出五點聲明，強調江啟臣募款已逾1000萬元責任額，中央黨公職人員募款責任額達成率已達84.5％，遠高於財務改革方案的70％，可見此制度獲大多數人支持。

據悉，謝坤宏今天沒提案的原因，除了中午被李乾龍約見，還有中央委員連署書格式被指不符、未及時拿給謝坤宏。另一重要因素是反彈陣營日前曾拜會中常委聯誼會會長、新北市議會議長蔣根煌，蔣也認同不應繳入地方黨部或其他單位的錢都不算數，主張可採一定比例，不必全數繳入黨中央專戶；但蔣根煌今天因故沒出席中常會，反彈陣營已打算下週請蔣出席，並在會中提案。

知情人士指出，雖然今天中常委未送出提案，但包括重量級縣市長與多位中常委及中央委員對黨中央這次的作法仍有意見，主張中央黨公職的錢不應全數收歸黨中央專戶，可採一定比例，除了蔣根煌主張中央、地方可73比，立委李德維也主張上繳中央的錢逾50％即可，再加上中央委員意見仍多，未來黨中央要化解仍得費一番力氣，且能否化解成功猶在未定之天。

與會人士說，行管會主委邱大展也在會中報告今年預算編列，歲入含 2.3億餘元政黨補助金、6360萬元黨公職募款責任額，共計約3億，但估計今年支出還短絀6900萬元，仍須募款或舉債；至於中央黨部退租兩個樓層省下到今年底屆期的預繳租金，因黨產會不准中投退還租金，只能用於延長續租樓層的租用年限，無法計入今年的預算中。

(中時 )