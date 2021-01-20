飛雅特克萊斯勒（FCA）與法國寶獅母公司PSA16日合併成為全球第四大車廠Stellantis，該公司不畏外界質疑旗下電動車難以與特斯拉（Tesla）等新創公司對抗的聲音，19日宣布今年將推出十款電動車的計畫。

該公司執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）表示，從現在起至2025年，旗下品牌推出新車都將提供電動車版本選擇。但他並未說明其中純電動車、插電式混合動力車或不需插電的傳統混合動力車所佔比例。

Stellantis目前在全球各地銷售29款電動車。塔瓦瑞斯表示，該公司計畫今年底前推出10款新款電動車。Stellantis旗下擁有14個知名品牌，包括瑪莎拉蒂（Maserati）、Jeep、道奇（Dodge）與Alfa Romeo等，員工人數約40萬人。

(工商 )