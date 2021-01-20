今年的首場董監改選之役，由老牌公司太電揭開序幕，農曆年前就會登場；金融圈傳出，金管會去年的發函，是促成太電改選提前登場的關鍵原因。

知情人士透露，由於太電在2020年底之前因為董監未能達成共識，而無法在金管會限期2020年底之前完成強化母公司對海外子公司的公司治理，為此董事長苑竣唐提前發動改選，擬透過董事會洗牌來執行強化海外子公司管理的新措施。

前太電副董事長孫道存先前因為掏空200億而入監，高等法院原訂20日宣判，但由於孫已撤回上訴，全案因此也在20日定讞，而值此之際，太電的董監全面改選在二週後、農曆年前登場。

目前已知，市場上三大徵求通路已確定支持苑派陣營，此一戰役也關乎苑竣唐及總經理孫道亨（孫道存之弟）、副董事長鄭超群及董事李超群等領軍的苑、孫、鄭、李等四大家族在太電勢力的消長，亦被視為今年第一場與「經營權之爭」相關的股東會。

太電股東臨時會將在2月6日登場，委託書已在上週五寄發，這二週將是徵求委託書的黃金時期，直至1月底截止。據了解，目前包括委託書徵求大王張永祥等三大徵求通路，都將協助太電董事長苑竣唐陣營收委託書。

據指出，金管會在去年發函給太電，要求針對公司治理、內控等若干事項進行改善，但太電原始股東四大家族，意見並不一致，因此董座苑竣唐所提出的制度修改主張，一直未能在董事會過關，也因此才提前發動董監全面改選。

市場人士指出，由於苑派在委託書徵求上應可望佔上風，因此相較於目前僅有2席，在改選之後，苑合計自己的3席，以及1席友人席次的支持，應該可囊括過半席次，有助於他透過新董事會，來完成金管會所指示的公司治理改善計畫。

而由此次出面發動改選的太電監察人國瑞資產管理公司所提出對現行太電董事會未善盡監督之責的質疑，主要有三大項，包括：1、太電公司登記印鑑章從93年迄今長達超過15年未能回歸由太電公司自行管理；2、海外子公司長年脫離太電公司的監理，有損害公司及利害關係人權益的疑慮；3、太電擬再由香港子公司進行超過4億的鉅額投資，但在此同時母公司對子公司的監理措施仍未改善且資訊不透明。

(工商 )