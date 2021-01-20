享有「IG女王」盛名的諧星渡邊直美，20日凌晨在IG直播，和1.6萬直播觀眾互動、集體開黃腔，她還在面前挖鼻、扮起乩，為嚴重疫情的沉重空氣帶來笑聲。

渡邊一開始聊些吃喝美容一般話題，她表示自己近來一連演出《約定的夢幻島》、《新解釋．三國志》以及聲演《美少女戰士Eternal》等片，自嘲「真的覺得有電影巨星感。」《約定的夢幻島》台灣正上映中。

渡邊直美深夜直播吸1.6萬觀眾。（摘自IG直播）

直播約1.3萬全球各地觀眾觀看，但一開放觀眾Q&A之後，先是有觀眾提醒渡邊她鼻孔該清，渡邊哀嚎「被大家看到了！」接著有觀眾帶頭開葷笑話，渡邊批「你們問這種問題，素質太低了！」她這一說反讓觀眾群起開起黃腔、紛紛留言，一個比一個低俗。

熟料渡邊嘴上一邊譴責、卻一邊認真回答起大家瞎問的問題，還一人分飾兩角演起自編故事中「夢中的起乩妹」，一群觀眾喊「驚悚！」，渡邊樂在其中、場面爆笑，渡邊說「這樣被你們搞到我又要被狂退IG追蹤了！」結果觀看人數從1.3萬一路飆衝至1.6萬，網笑「一開黃腔大家都來了！」。

有粉絲問「這段直播畫面會留下來嗎？」渡邊大叫「這種影片留下來還得了！」又笑翻大家，她與粉絲瘋狂互動近1小時，為在疫情嚴峻下苦悶的日本粉絲們帶來久違的開懷時光，渡邊也藉機向醫療事業工作者致上敬意與表達感謝。

(中時 )