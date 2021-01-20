南韓39歲女歌手朴志胤當年以一首〈成年禮〉爆紅，才出道5年就舉辦個人演唱會，且原本是模特兒的她在造型方面都很大膽，因此還有「百變天后」的封號，後來也跨領域挑戰演戲，拍過多部電視劇和電影；朴志胤在2019年3月和KAKAO公司代表之一的趙秀勇結婚，日前才爆出她秘密懷孕的消息，今（20）日她更新IG證實生下一個女兒。

近期韓媒爆出朴志胤和趙秀勇結婚2年後，兩人升格準父母，朴志胤據傳已懷有7個月身孕，但她今日稍早在IG發文，曬出一張小白兔被子的照片，並主動表示，「不久前遇到了一個健康漂亮的女兒，每天都過得愉快」；她也提到，「每天每天都很開心，健康過日子，要感謝很多人給我祝福」。

日前才爆出朴志胤秘密懷孕的消息，今（20）日她更新IG證實生下一個女兒。(圖/ 摘自朴志胤IG)

許多粉絲一一在底下給祝福，「要注意身體健康喔」、「小孩一定很可愛」、「恭喜女神生了可愛的女兒」、「好期待看到姊姊女兒的樣子」、「基因很強大啊」、「要好好照顧身體啊」；朴志胤的老公趙秀勇曾身兼韓國多家IT公司要職，還是KAKAO公司共同代表之一，傳聞年薪高達6億韓圜（約新台幣1650萬元）。

朴志胤從1994年開始拍了各種廣告、電視劇和電影，數十年來年年幾乎都有出專輯，影視歌三棲在各方面表現都很優秀；近年來朴志胤把重心放在挑戰音樂劇或詞曲創作，每次推出新作品都能掀起搶購。

(中時新聞網)