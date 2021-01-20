準美國財政部長葉倫（Janet Yellen）19日赴參院聽證會，除了提到，還指出為了支撐美國經濟復甦力道，不惜赤字擴大政府支出與紓困，然而，其中提到將對未實現資本利得課稅，這使得預見過網際網路泡沫以及2008年金融危機的價值投資大師、橡樹資本（Oaktree Capital Management）創辦人霍華‧馬克斯(Howard Marks)痛批，這將嚴重破壞投資人信心。

葉倫表示，考慮納入對未實現資本利得課稅，作為增加財政收入的一種方法。未實現資本利得為投資人持有資產市價扣除成本價後，理論上應有的獲利，也就是未結算資產與成本價之間的差距。由於這樣的價值並未成為投資人實際上的資產，只有投資人賣出高於成本價獲得報酬後，才會實現資本利得。

霍華‧馬克斯指出，接受《CNBC》採訪提到，他認為此舉將衝擊投資人對市場的情緒，並降低投資意願，假如拜登政府想從投資人手上收稅，這也不是個可行性方案，因為不支到每年如何按照市場價值來課稅，若是某一年虧損，投資人有辦法獲得退稅嗎？

葉倫也在聽證會提到，新政府應該在新冠疫情的預算採取大膽行動，幫助美國經濟站穩腳步，她坦言，美國債務持續增加，但相較於經濟利益，此舉將利大於弊。霍華‧馬克斯則是贊同這言論，指出債務與赤字不可避免帶來負面影響，但如今美國經濟情勢不得不這麼做。

(中時新聞網)