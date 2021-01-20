英國12月CPI年增0.6％ 符合市場預期 23:002021/01/20 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國國家統計局（ONS）20日公布，去年12月消費者物價指數（CPI）年增0.6％，高於11月的年增0.3％、符合分析師預期，但遠低於英國央行設定的2％目標。英國12月通膨升溫，主因在於酒精飲料、菸草與娛樂消費支出攀升。 逆勢創新高 陸2020吸收外資近1兆人幣年增6.2％ 去年投審會核准對大陸投資59.65億美元 年增42.54％ (工商 ) #英國 #CPI #符合 #市場預期 #國家統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》運輸成本上升 英國12月通膨增加0.6％ 16:142021/01/20 財經 陸1月LPR九連平 市場預估走穩短期變化不大 12:002021/01/20 財經 台灣保時捷靠豪華休旅車撐腰 年銷量創新高 逆勢增4％ 10:502021/01/20 財經 旅遊航空業盼轉職 想跳槽人數年增44％ 13:592021/01/20 財經 國際債市規模5.66兆 首度超越公債市場 04:102021/01/20 證券．權證 拜登就任在即 英國首相強生：期待密切合作 11:302021/01/20 國際 《經濟》旅遊航空業找頭路 轉職年增率達44％ 11:252021/01/20 財經 新興市場領頭羊 長線蓄勢待發 04:102021/01/20 投資理財 《國際金融》德銀調查：比特幣、美國科技股 市場最大泡沫 15:402021/01/20 財經 12月外銷訂單史上首破600億 新年度上看連11紅 22:252021/01/20 財經 《櫃買市場》晶鑽生醫申請上興櫃 映興今起為融資券交易 08:182021/01/20 財經 財經熱門新聞 投資美股賺錢倒大楣？ 價值投資大師怒批葉倫亂搞 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 美晶片老大點頭 日媒爆料台積電將拿下5大肥單 - 財經 稀土戰再起？ 陸祭新管制 全球老大哥竟找澳救命 - 財經 印度網民稱陸不進口印度米會餓死 用途曝光後臉腫了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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