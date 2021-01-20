英國國家統計局（ONS）20日公布，去年12月消費者物價指數（CPI）年增0.6％，高於11月的年增0.3％、符合分析師預期，但遠低於英國央行設定的2％目標。英國12月通膨升溫，主因在於酒精飲料、菸草與娛樂消費支出攀升。

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