馬來西亞央行維持利率不變 估Q2經濟開始改善 23:002021/01/20 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞央行20日宣布基準利率維持在1.75％歷史低點不變，多數分析師原本預期央行可能進一步降息以因應疫情衝擊。該央行表示，儘管政府近來推出更嚴格防疫措施可能影響近期經濟成長，但衝擊程度不如2020年嚴重，預估經濟可望自第二季開始改善。 陸1月LPR九連平 市場預估走穩短期變化不大 弱勢美元驅動資金轉抱歐股 (工商 ) #馬來西亞央行 #利率不變 #基準利率 #歷史低點 #不變 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亂世投資 多重資產氣勢盛 04:102021/01/20 投資理財 弱美元時代 風險性資產走強 04:102021/01/20 投資理財 商品期貨趨勢專欄－疫情拖累原油 推動黃小玉創高 04:102021/01/20 證券．權證 觀念平台－中國大陸將領導今年經濟復甦 04:102021/01/20 專題周報 國際債市規模5.66兆 首度超越公債市場 04:102021/01/20 證券．權證 央行喊話緩拋匯 許勝雄：很難、很難、很難 16:292021/01/20 財經 台指期籌碼中性偏多 04:102021/01/20 證券．權證 亞洲高收益債 資金動能強勁 04:102021/01/20 投資理財 三利多灌頂 紅包行情噴發 04:102021/01/20 財經要聞 《電腦設備》外資按讚緯穎 目標價930元 09:432021/01/20 財經 葉倫籲提供更多援助 支撐經濟 04:102021/01/20 國際大事 財經熱門新聞 美晶片老大點頭 日媒爆料台積電將拿下5大肥單 - 財經 貿易戰再打4年？美準財長葉倫變臉：用全部工具解決大陸問題 - 財經 籌碼大亂鬥 貨櫃三雄同步下挫 - 財經要聞 - 工商時報 被張忠謀料中 專家：台積電變戰略武器後 台灣最終下場 - 財經 稀土戰再起？ 陸祭新管制 全球老大哥竟找澳救命 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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