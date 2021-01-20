馬來西亞央行20日宣布基準利率維持在1.75％歷史低點不變，多數分析師原本預期央行可能進一步降息以因應疫情衝擊。該央行表示，儘管政府近來推出更嚴格防疫措施可能影響近期經濟成長，但衝擊程度不如2020年嚴重，預估經濟可望自第二季開始改善。

(工商 )