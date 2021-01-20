新春牛年將近！炎亞綸去年更跨足副業賣起乾拌麵，人氣火紅的他深受代言廠商青睞，這次趁著年節氛圍，把副業與代言結合由Beauty Player X炎選絕品聯名推出限量「面麵俱到」福箱組，另限量加贈防疫口罩一組、相當豐富，他呼應主題誠摯推薦：「所有人都希望自己是面面俱到，可以先從滿足自己的肚子、同時滿足自己面子做起。過年期間讓大家開始體驗面面俱到的感受。」

談及今年2021期許，對於副業，他顯得戰戰兢兢，「現在還沒做到更多的展望，先把品質、消費者服務做好最重要」。至於演藝事業部分，他預告會拍攝新戲、主持節目外，一定會持續累績創作，能從中得到能量，好好對待自己的創作魂。今年將如何犒賞員工，炎老闆開口承諾會發紅包、舉辦春酒、一定抽獎，「與員工同樂的方式，就是把自己也當員工一份子，彼此相處像朋友一樣，才有動力看到每個人自己的未來，能夠舒舒服服、用力打拼，也是是讓員工沒有後顧之憂的方式」。

聊到過年特殊方式，他笑說，吳家過年必吃麻辣鍋跟包餃子，自評自己包餃子滿厲害：「在皮跟餡的管控恰如其分、恰到好處。」炎亞綸這次把副業與代言結合由Beauty Player X炎選絕品聯名推出限量「面麵俱到」福箱組，包含七日逆時光煥膚組2盒、伴你乾拌麵1盒(口味隨機)、聯名設計撲克牌1副、聯名設計束口袋1個，另限量加贈防疫口罩一組、相當豐富，將從21日起展開預購，月底陸續出貨，詳情請洽官網、相關社群。

炎亞綸用心經營副業。（Beauty Player愛美玩家提供）

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