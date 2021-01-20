農曆春節不到一個月的時間就即將來臨，不少人都希望可以擺脫過去一年所累積的衰運，用嶄新的心情和運氣來開始新的一年，也有許多人訂下目標，希望能在今年大賺一筆。易經老師高煜霖近日在臉書發文，公布了辛丑年財運最好的生肖前3名，共有6個生肖幸運上榜！

第三名：虎、兔

屬虎和屬兔的人在2021辛丑年中，會因為職場上的優異表現，而被長官或客戶欣賞，進而被指派更重要的任務和責任，甚至還有升官的可能，你們的財運也受到好轉的事業運影響，有上升的趨勢。

另外，如果有在從事投資理財的人，在今年也會更加容易找到好的投資標的，順利賺到錢。

第二名：鼠、狗

屬鼠和屬狗的人在2021辛丑年中，因為有好的伙伴、團隊幫襯，很多事情都可以減少摸索的時間，快速找到訣竅、順利完成；這種事半功倍的效益會讓你們得到更多、更大的成績，收到的回饋自然也跟著增多，讓存摺上的數字能夠持續上漲。

第一名：龍、猴

屬龍和屬猴的人在2021辛丑年中，可以憑藉著自己的實力好好拚出一番事業，在這個過程中，你們不只運氣好，運勢更是旺盛；行正道的話就能要名有名、要利有利，更厲害的人還容易升官、要權有權，績效也會比往年更輕鬆就達成，是相當值得期待的一年。

(中時新聞網)