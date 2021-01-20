確診護理師和丈夫足跡遍及桃園區，且都是在地美食名店，包括白鯧米粉常被各大美食節目爭相報導的廣德海鮮餐廳，桃園後火車站的排隊美食早餐台北大腸蚵仔麵線店、桃園隱藏版美食年節前2個月就滿單的福隆粩等，全都在Google評價超過4.2顆星，饕客都直呼兩夫妻：「懂吃！」
案863、864公共場所活動史為，1月12日於12時至下午5時停留在廣德海鮮餐廳桃園大興店；1月13日上午11時30分至12時15分停留在桃園南門市場；1月16日於早上9時於台北大腸蚵仔麵線停留20分鐘，11時40分至12時35分停留在桃園南門市場；晚間7時在福隆粩停留20分鐘；1月17日早上7時至10時停留在一品金湯豆漿王。
廣德海鮮餐廳桃園大興店莊姓業者感嘆看電視才知「中鏢」、錯愕不已，也認為中午營業時間只到14點，匡列時間有疑義，擔憂年前恐有一波「退訂潮」，不諱言今半小時就接30桌取消電話，加上之前禁尾牙就已取消近80桌，「這個年可能不好過了！」黯然宣布昨晚間停業。
在地超過一甲子的福隆粩，堪稱隱藏版美食，已傳承到第三代，堅持古法讓生意嚇嚇叫，招牌花生粩開賣半小時就售罄，每逢年節都提早一兩個月就滿單，最近幾日天天大排長龍近百公尺，只開放午、晚2時段取貨。原都正常營業，中央宣布後緊急在下午3點停業全面消毒，福隆粩蔡姓業者直言過年忙翻了，顧客要改期或退貨都可以。
台北大腸蚵仔麵線店被網友評論為「桃園最好吃麵線」，早上7點開賣，常大排長龍不到10點就售罄，隔壁鄰居說，自家店門口常擠滿麵線店的顧客，排隊20分鐘稀鬆平常，和一品金湯豆漿王下午都未營業，鐵門深鎖，環保局仍在店外清消。
桃園南門市場則有「早餐一條街」，包括阿婆飯糰、南門飯糰、廣東腸粉、林記水煎包、南門李記燒餅、風城雞蛋糕及故鄉味麵糊蛋餅等店，每間都是「必吃美食」，排隊人龍沒停過，無怪乎在地桃園人都對夫妻的足跡發出讚嘆聲。
麥當勞三民店也緊急在下午3點半停業全面消毒，12名員工14天自主管理。
(中時 )
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