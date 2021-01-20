今出席對談的業界代表，左起上銀集團總裁卓永財、機械公會理事長柯拔希 、外貿協會董事長黃志芳、友嘉集團總裁朱志洋及金豐機器董事長張於正。(圖：貿協提供)

去年受疫情打擊的機械業要起死回生了！外貿協會今舉辦「TIMTOS(台北國際工具機展)領袖對談--後疫情智慧機械產業布局」，邀來工具機、機械業產業龍頭業者對談。雖然疫情仍在，但業者對於2021年表現都洋溢正向氣氛，工具機產業認為業績有機會比去年成長15％到20％。

出席業者包括工具機大廠友嘉集團總裁朱志洋、上銀集團總裁卓永財、金豐機器董事長張於正，以及與機械公會理事長柯拔希，共同與外貿協會董事長黃志芳做深入探討。

外貿協會今同時宣布3月15日要舉辦TIMTOS，這是全球第三大工具機展。將以虛實併進方式舉辦，實體部分會有近6000個攤位，線上展則有近千家業者同步展示特色產品。柯拔希語氣肯定地說，除非政府強制不給辦，否則這個展覽一定要舉行。他預期今年TIMTOS展場可帶進16億美金訂單，年成長20％到30％。

去年工具機與機械產業受疫情衝擊一片低迷，但柯拔希指出，目前訂單已經回到去年第一季狀態，現在擔心的是人工不足、鐵礦砂成本增加、船運貨櫃不夠。外在環境上，台灣無法洽簽FTA，關稅成本無法降，加上匯率持續走高，仍是不利因素，他呼籲央行政策要維持跟競爭對手同升同貶。

朱志洋直言，台幣升值之勢是擋不住的，可是提醒如果升太快，企業會受不了。「希望政府不要受到美國施壓，匯率調整要給一段時間讓企業適應。」

他看2021，工具機業是有轉機的。以友嘉來說，去年歐洲訂單大減，尤其是航空、汽車產業需求減少影響很大。不過歐洲今年看來會回彈一些。亞洲部份，大陸強調內循環經濟，應可延續去年下半年工具機回溫情況。東南亞雖疫情雖也嚴重，但像印度當地有蘋果手機訂單支撐。美國方面，新總統拜登上來會持續重視內需，因此整體來說，今年工具機業績有機會成長15％到20％。

「We are ready(我們準備好了)」黃志芳宣稱，當去年全世界仍在防疫鎖國時，貿協就恢復展覽，就開始構想今年3月份TIMTOS舉辦。相信以去年半年舉辦實體展、線上展經驗，一定可做好防疫與引進最新數位科技，讓參觀業者得到最好體驗。

(中時 )