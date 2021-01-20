即將迎接農曆新年，許多民眾提前整理居家空間，居家品牌提醒營造空間氛圍的重點，像整潔最重「收納」，無印良品建議，家中小物多不妨多利用收納道具提升空間整潔，例如可利用霧面收納盒分類信件、收納外出必備的小物等，霧面材質相較透明，更有隱私還保持內容物辨識功能。
另外挑選重點家具也可更容易營造空間氛圍，無印良品推薦設計簡約的羽毛獨立筒沙發，可融入各種室內裝潢，並於即日起至2月3日，購買指定款羽毛獨立筒沙發成組(本體＋椅腳＋沙發套)享優惠價2萬1900-3萬8900元。
想營造過年氛圍，還可從布織品著手，如視覺面積大的沙發布套、桌巾、地毯等，可更換為紅色、應景色系並搭配幾款有年節氣氛的抱枕或蓋毯，再運用家飾品如窗花、春聯等;而IKEA SOLGLIMTAR新春系列包含上述家飾品，並以錢幣作為圖樣靈感，以粉嫩色系混搭傳統元素，使空間更顯粉嫩。
(中時 )
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