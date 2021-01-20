今年受疫情影響，許多企業停辦尾牙，並以便利商店禮物卡、線上抽獎等方式做為替代方案，全家便利商店瞄準企業禮物卡的剛性需求，首創推出「村里珍惜卡」企業認購公益模式，凡公司行號購買禮物卡，除可獲得等值的禮物卡面額作為員工禮品外，全家也替企業額外捐出禮物卡金額的10%，轉化成村里珍惜卡，受助的弱勢團體將可持卡，不限時段至全家兌換各項鮮食。為拋磚引玉，全家也將率先捐出100萬元，希望帶動更多企業響應加入。

另外，為協助經濟弱勢族群過好年，全家號召愛心民眾，以每筆350元認購內含白米麵條、生活用品、牛奶的「村里平安箱」。「村里平安箱」為深入鄰里、精準協助邊緣戶之公益模式，民眾可至全家店舖認購平安箱，由村、里長媒合捐贈給需協助的邊緣戶。

近期在嘉義縣市積極響應之下，讓村里平安箱加速推廣，從2019累計至今共募得6.1萬箱，共將幫助1.3萬戶邊緣戶；今年起更將調降認購價格至350元，每累計認購兩筆（700元），即會送出1箱價值740元以上的物資箱，希冀提高勸募成效。

(中時 )