汪小菲和大S婚後育有一對兒女，前陣子他為了工作回大陸，不得已和家人分隔兩地，偶爾在微博用文字抒發對老婆孩子的想念，時隔半年，今（20日）他透露終於回到台北隔離，並曬出在自家防疫酒店的照片。

汪小菲在微博表示：「回台北隔離第一天，在我們自己的酒店，看到同事的留言太溫馨了。很滋潤啊。美美的待個15天。」隨文附上在酒店的自拍，還有好幾張酒店房間內的照片，只見房間寬敞，一大片全身鏡裡，員工寫著：「汪董，歡迎回家，這15天就由我們這群家人陪伴您」，相當溫馨。

汪小菲看到員工旅遊大讚太溫馨。（圖／翻攝自微博）

汪小菲曬房間內部和餐點。（圖／翻攝自微博）

事實上，小S日前PO出姐姐大S的激瘦近照，得意誇「是哪家的少女」，極佳狀態被網友狂讚看不出44歲，當時汪小菲就被釣出回應：「幾個月沒見，回去我都不敢認了，趕緊趁隔離的時候敷點兒面膜，要不真成兄妹了」，原來早就透露要回台灣了。

汪小菲經營的S Hotel從去年3月底加入台北市防疫旅館之列，曾有在該飯店住過的留英女同學向《中時》透露，完成居家檢疫後，會收到由署名「校長」的發出的「居家檢疫完成證書」，讓女同學覺得有趣可愛，並表示居家檢疫期間除了住得舒服、吃得健康開心之外，飯店工作人員也會每天打電話關心他們的身體健康狀況。

而汪小菲當時回應，證書是由他和S Hotel團隊集思廣益想的點子，在客人住進S Hotel身心靈休養15天，終於出關後，送給完成防疫朋友們的一張畢業證書，因為住宿的客人中有很多是海外歸來的年輕人，希望給他們回家親近的感覺。

(中時新聞網)