唐吉訶德台灣首店開幕，吸引大批排隊人潮。（資料照／中時新聞網直播畫面）

日本「唐吉訶德」來台，19日台灣首號店「DON DON DONKI西門店」於西門町正式開幕，豈料人潮直至深夜凌晨都持續爆滿，不少民眾哀嚎結帳還要等待5小時，最後只好無奈棄下購物籃離開。對此，一位夜排的網友特別分享，由於凌晨時間因為工作人員少，反而要等更久，最好等7點後再入場。

完美複製日本「驚安殿堂‧唐吉訶德」的24小時賣場落腳台灣西門町，19日開幕後人潮不斷，甚至吸引高雄民眾前來朝聖。不少人想說趁著深夜，人潮離峰時段來逛賣場，沒想到直至凌晨，排隊結帳等待時間還要5小時。

一位到唐吉訶德夜排的民眾於臉書社團「台灣唐吉軻德分享老實說」表示，她開幕當天深夜凌晨到唐吉訶德門口排隊，結果早上7點才出來，總共費時4個小時。雖然進入賣場後10分鐘內就能抵達三樓，但下二樓後就開始一路排隊，邊排邊逛到一樓櫃台結完帳後，已是早上7點。

因此，原PO建議「覺得半夜人少想來的可以打消念頭了。」強調真的會排隊「排到懷疑人生」，許多人不乏排到一半就放棄，直接把購物籃放在地上就離開了。至於最好去採買的時間，原PO指出，可以選在早上7點左右，因為剛好早班店員也開始上班，收銀台人力才消化得完排隊人潮。

文章一出後，一位網友解釋說，「熟食類只有早上10點到晚上10點 深夜23點後收銀人員只有不到十位 早上8點才有早班收銀人員。」所以半夜去，才會一堆人排隊結帳。

「唐吉訶德」Don Don Donki台首店開幕！驚安殿堂啥CP值最高帶您找。(中時新聞網直播)

(中時新聞網)