太平區「陞霖太美」，以親子宅為訴求，舉辦親子手作活動，回響熱烈。（盧金足攝）

依據內政部完成的「住宅需求動向調查」統計，國人購屋自住最主要原因，「結婚」占22.5％、「子女因素」占18.1％，近年來「結婚生子」是影響國人買房因素之一，也顯示市場潛在親子宅需求。

年底是結婚旺季，也帶動購屋買氣，台中建商看準需求，搶攻市場商機，新推案規畫增加很多多元親子公設，包括「陞霖太美」、「總太聚作」、「快樂天鵝」等吸引準父母眼光。

太平區在74號快速道路開通及鐵路高架化等建設利多效應，吸引眾多品牌建商搶進推案，陞霖地產「陞霖太美」，位於中山、樹孝商圈，該案基地廣達2600坪即保留1500花園森林。

令很多購屋者喜歡的公設，包括兒童遊戲室、攀岩區、多功能遊戲館；藝文娛樂設施則包含媽媽才藝教室、閱覽室、音樂教室等多元公設，滿足首購家庭需求。

陞霖地產董事長邱紹軒說，首購族群以小家庭居多，尤其不少新婚的準爸媽購屋時，相當重視社區親子規畫，希望有良好的全齡化空間，讓小朋友在社區玩耍時，爸媽可以在一旁運動或休閒，不僅減少戶外空氣汙染疑慮，也培養親子互動。

北屯廍子造鎮案「總太聚作」，留設2700坪規畫樂齡景觀公設，其中，針對孩童特別設計專屬跑酷場域、攀岩場、溜冰場等，日常所需的戶外運動機能，社區公設就可以享受。

此外，看好流行的露營風氣，結合緊鄰的麗園公園打造400坪露營區，讓一家大小可享愜意的天倫之樂；目前系列建案三、四期「心之所向」，規畫備受小家庭族群高度關注。

位在沙鹿中山路的久樘「快樂天鵝」，基地面積廣達1560坪，多達10種青少年族群喜愛的運動主題公設，戶外籃球場、室內桌球室、健身房、撞球、手足球、手冰球、多功能運動教室、親子遊戲區等豐富公設。

(中時 )