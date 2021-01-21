2021才剛開始，西洋樂壇就出現一位討論度爆表、刷新無數排行紀錄，年僅 17 歲的霸王級新人奧莉維亞（Olivia Rodrigo）！她在上週推出的首支正式出道單曲〈drivers license〉，以新人之姿隨即空降美國告示牌冠軍，讓她成為繼怪奇比莉（Billie Eilish）後，最年輕拿下冠軍寶座的超猛新人；另外在英國方面，除了一樣毫無懸念奪下英國金榜冠軍外，她更打破創作天王紅髮艾德（Ed Sheeran）神曲〈Shape of You〉的紀錄，在 24 小時內創下 240 萬串流，成為英國史上「單日串流最高的流行歌曲」，這波「奧莉維亞現象」已勢不可擋，奧莉維亞正在用實力一步一步在樂壇實現她的美夢。

奧莉維亞以迪士尼影集《Bizaardvark》和 Disney＋ 影集《歌舞青春：音樂劇》（High School Musical： The Musical： The Series）走紅，成為Z世代最受歡迎的新偶像；除了戲劇演出外，先前她也曾為了《歌舞青春：音樂劇》寫下歌曲〈All I Want〉，當時不僅成功打進告示牌排行，也嶄露了音樂天賦。

奧莉維亞自小開始學習鋼琴，12 歲抱起吉他創作，同時也透過研讀她的音樂啟發者，也就是流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的歌詞來學習更多創作技巧；今年奧莉維亞正式加盟環球音樂旗下，推出正式出道單曲〈drivers license〉，深切描繪出失戀少女漫無目的開著車，難忘往日情懷的意境，她形容：「當我在寫下這首歌時，我正在經歷了一段讓我困惑、痛苦不已的心碎時光，而將這些情緒寫進歌裡，彷彿理清了頭緒，讓一切都更清晰、更簡單了，我想這就是創作的目的吧！」

就在這首歌發行後不久，天后泰勒絲就以宛如姊姊的口吻在社群分享「吾家有女初長成」的喜悅，留言寫道：「果然是我的寶貝，我太驕傲了！」被偶像稱讚的奧莉維亞激動回覆：「我已經忘了怎麼呼吸！」有趣的互動再次展現天后的暖心，與對後輩的提攜不遺餘力。

這首被譽為史上最強出道單曲的〈drivers license〉，發行首周即在數位平台 Apple Music 和 Spotify 分別拿下 48 國與 31 國冠軍，更以 6587 萬天量成為 Spotify 史上單週串流數最高歌曲，奧莉維亞感性表示：「這是我人生中最誇張的一個禮拜，就算在夢裡，我也不曾夢過會得到這麼多的支持！謝謝你們持續收聽，讓我人生中最可怕、最痛苦的心碎時光，轉化成正面能量！」〈drivers license〉全台數位平台已經上線。

(中時 )