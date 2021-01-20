2022縣市長選舉各黨派都在積極布局，而民進黨會推派誰出馬挑戰久未執政的台北市，更是備受關注，據媒體最新民調指出，參選呼聲極高的衛福部長陳時中32.5％排名第一。對此，台北市議員王世堅表示，他曾經試著想試探陳時中的內心世界，並透露陳時中並無這方面的意願，至於是否黨內有人想寄望陳的高知名度出來參選，就不得而知了。

王世堅20日在網路節目《鄉民來衝康》中表示，他和陳時中過去雖然沒有交集，不過他曾深入觀察過陳時中的一些言行舉，「我試著想試探他內心世界」。王世堅認為，陳時中是一個前後一致、表裡如一的君子，並相信陳時中說他無意參選台北市長的說法。

至於是不是民進黨內有人寄望陳時中的高知名度，以及社會的高信賴度來參選，王世堅則坦言，「這我就不清楚了，但他個人確實沒有這方面的意願」。

王世堅認為，應該用比例原則來看待事情，並指中央流行疫情指揮中心確實應該滿足社會大眾對知的需求，這部分他們應該做一些改善，但這一年多來防疫的大方向他們確實做對了。

對於是否會參選台北市長，陳時中日前表示，選舉的事以後再說，現在有很多事要忙。至於先前他曾提及要先挺過防疫、食安、健保三支箭，他說最近被這三箭射得有點痛。

(中時新聞網)