總獎金近千萬的金穗獎與優良電影劇本雙競賽目前已有將近300件作品報名角逐，收件將於2／1截止，提醒創作者把握最後報名機會。電影億萬監製與金鐘最佳導演瞿友寧、金馬最佳新導演與改編劇本獎得主黃信堯、新科金馬影帝莫子儀也將出任「金穗導師」，對本屆金穗獎入圍團隊傳授實作經驗，分享心路歷程。

以短片為鼓勵對象的金穗獎，也是新銳創作者通往長片的敲門磚，首度承辦的金馬執委會有鑒於跨入門檻的不易，特別邀請在編導演製各方面都有傑出成績的影人來擔任「金穗導師」。多次榮獲優良電影劇本、金鐘獎最佳導演的瞿友寧，不僅製作過《我可能不會愛你》、《花甲男孩轉大人》等膾炙人口的電視劇，去年監製的電影《無聲》、《刻在你心底的名字》、《女鬼橋》無論在票房與口碑上皆有建樹，對於新導演的提攜更是有口皆碑。

而一路從紀錄片、短片到劇情長片《大佛普拉斯》、《同學麥娜絲》都有精彩表現的黃信堯，曲折的跨界經驗也足以提供後輩借鏡。金馬影帝莫子儀的表演涵蓋了舞台、電視與電影，無論是對演出方式的掌握或是與導演溝通的技巧，都值得挖掘和取經。

第43屆金穗獎與優良電影劇本報名至2021年2月1日截止收件，各項精彩活動將陸續推出，更多詳細內容請上金穗獎與優良電影劇本網站查詢。

(中時 )