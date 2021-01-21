第26屆法國盧米埃電影獎於19日晚間公布完整得獎名單，其中法國導演艾曼紐莫芮（Emmanuel Mouret）最新執導的愛情電影《我愛你，你愛她，她愛他》拿下本屆最佳影片獎。受新型冠狀疫情影響，今年頒獎典禮改在Canal ＋線上直播，作為電影獎季最具指標性的前哨戰之一，有「法國金球獎」之稱的盧米埃電影獎，由來自全球40個國家、130名記者組成的「盧米埃獎電影學院」投票評選，表揚該年度最傑出的法國電影及從業人員。

其餘盧米埃獎得獎者，2021法國奧斯卡代表《媽咪心風暴》不僅雙女主角雙雙封后也拿下最佳首部長片、麥雯以《摯愛之路 DNA》二度拿下盧米埃獎最佳導演、文藝同志電影《85年的夏天》則榮獲最佳新男演員與最佳攝影。4項入圍最佳影片、最佳導演、最佳女演員、最佳男演員，亞伯杜龐帝執導的喜劇新作《蠢蛋告別式》則空手而回，成本屆遺珠。

2020坎城影展正式入選，法國浪漫電影《我愛你，你愛她，她愛他》為「法國伍迪艾倫」鬼才導演艾曼紐莫芮的全新力作，由《師聲對決》卡麥莉亞裘丹娜、《絕代天后黛莉達》尼斯許奈德、《美麗羅賽塔》愛蜜麗德奎恩、《享宴hold不住》文森馬格恩、《午夜．巴黎》吉約姆古依、《卡布里革命》珍娜蒂亞姆共同主演，故事在巧妙的情感交織中，反思愛情關係與定義，電影預計於白色情人節前夕3月12日上映。

(中時 )