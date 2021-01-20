以復古台味風走紅的「臺虎精釀啜飲室」，近期強勢攜手在IG上擁有高人氣的「週末炸雞俱樂部」，推出「週末炸虎俱樂部」客座快閃活動，將炸雞與啤酒完美組合，從濃郁的啤酒雞湯拉麵、炸虎掌、麻將雞柳到蛋黃鹹酥雞都超欠吃，總共有5款超邪惡限定炸物只賣到2月10日，吃貨們千萬別錯過！

為了這波超潮話題聯名，就連臺虎招牌的嗨啤都變身了！驚喜換成搶眼的紅黃配色外衣，就像迷你版本的「週末炸雞俱樂部」攤販，印上了雞Logo及「臺虎生啤酒〈嗨〉週末炸虎限定版」字樣，光是活潑的外型就萌翻大票酒控，是最適合用來搭配炸物的一款飲品。

在一系列聯名炸物中，編輯私心最推薦「蛋黃鹹酥雞」，延續週末炸雞俱樂部一貫的「中華炸雞」料理風格，以台灣人最熟悉且熱愛的鹹蛋黃製作成醬料，在吃之前可以自己動手淋，搭配上鮮嫩多汁的國民小吃鹹酥雞，點綴上蒜酥及蔥，口感豐富多層次，吃到最後一口還是令人回味無窮。

「蛋黃鹹酥雞」以台灣人最熟悉且熱愛的鹹蛋黃製作成醬料，在吃之前可以自己動手淋。（圖／楊婕安攝）

第二名必吃的炸物，則是外型看似德國豬腳的「炸虎掌」，主廚大膽翻玩辦桌菜常見的豬腳，搭配上特製的黃芥末醬與週末炸雞俱樂部招牌紅辣醬，外層酥脆鹹香，內層吃起來富有Ｑ彈膠質，建議搭配一旁的紫萵苣沙拉解膩。

「炸虎掌」外層酥脆鹹香，內層吃起來富有Ｑ彈膠質，建議搭配一旁的紫萵苣沙拉解膩。（圖／楊婕安攝）

在冷冷的冬天，也很推薦大家來碗暖心又暖胃的「蛤蜊啤酒雞湯拉麵」，湯底一樣加入嗨啤熬煮成濃稠高湯，搭配上鮮味滿分的蛤蜊、溏心蛋、嗆辣洋蔥與蔥花增添層次，口感濃郁麵體Q彈，是重口味吃貨絕對會愛的一款，同系列還有無酒精版本，配上雞肉塊的「週末炸虎雞湯拉麵」。

臺虎招牌的嗨啤驚喜換成搶眼的紅黃配色外衣，印上了雞Logo及「臺虎生啤酒〈嗨〉週末炸虎限定版」字樣。（圖／楊婕安攝）

最後也別錯過「麻將雞柳」，配上精釀啤酒堪稱絕配，而現場也吃得到最有創意的炸雞甜甜圈、香料雞翅、炸雞咖哩飯、奶油雞胸、起司烤雞玉米片等人氣品項，活動期間凡點炸雞類單品皆贈送一罐聯名啤酒。

現場也吃得到最有創意的炸雞甜甜圈。（圖／楊婕安攝）

活動期間凡點炸雞類單品皆贈送一罐聯名啤酒。（圖／楊婕安攝）

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(中時新聞網)