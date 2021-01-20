印度南部的圖拉森德拉普拉姆村（Thulasendrapuram），是個人口僅有350人的小村莊，不過這幾天相當熱鬧，因為村子裡出了個大人物，就是新任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。居民周三通過鞭炮、發送食物點心給客人，以慶祝賀錦麗就任美國副總統。
路透社報導，賀錦麗的外祖父在1個多世紀前，出生於圖拉森德拉普拉姆村，該村莊位於泰米爾納德邦，附近最大城是清奈(Chennai)，但是距離村莊也遠達320公里，說好聽是一個綠樹成蔭的村莊，說直接就是很偏僻。
小村莊出現了這麼傑出的後代，因此村莊感到於有榮焉，村莊合作社到處分發拜登和賀錦麗為主題的日曆。
當地的村長G Manikandan還帶領村民進行了為賀錦麗的遠洋祈禱禮，祝福這位海外傑出子弟，從早上開始，村民們一直在分發糖果並放送薄脆餅乾。
賀錦麗的母親出生於印度，而父親來自牙買加，他們倆之後都移民到美國深造。不過賀錦麗曾表示，她在5歲時曾回村探親，並且回憶起與外祖父的相處，還記得在清奈海灘祖孫散步的情景。
另外，清奈的沙雕藝術家Sudarsan Pattnaik，也在海灘塑造了以拜登和賀錦麗入主白宮為主題的沙雕。
可見賀錦麗成為美國副總統，確實具有族群地位上升的象徵意義，她是第一位擔任美國副總統的女性、第一位同時有黑人血統與亞洲血統的副總統。
(中時新聞網)
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