我駐美代表處蕭美琴獲邀代表我政府出席美國總統拜登及副總統賀錦麗就職典禮，民進黨國際部主任羅致政今晚表示，這是1979以來，我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請，這項外交進展狠狠打臉了斷言「拜登團隊疏遠台灣」、「對台灣沉重打擊」的中國媒體及看衰台美關係的國內政治人物。

羅致政今晚在臉書表示，蕭美琴大使，外交成功達陣。外交，經常只能做不能說，有時只能說不能做；有時做了之後才能說，有時說了就沒辦法做；有時必須不動聲色不漏口風，有時可以敲鑼打鼓昭告天下。外交官經常在成事之前，必須忍住外界的冷嘲熱諷，因為過於招搖，反而成不了事。

他說，針對美國拜登總統的就職典禮，當台灣的反對黨或部分名嘴還在公開揶喻台灣連邀請函都拿不到的時候，蕭美琴及駐美代表處正以沉穩成熟又低調細膩的手腕，籌劃進行了一場重要的外交任務。

羅致政強調，這是1979以來，我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」（JCCIC）的正式邀請，不同於以往都是透過美國國會議員所提供給選區選民的一般入場卷參加，這次蕭美琴所獲得的正式邀請，比照國會議員及外交使節團一樣能攜帶一名親友參加，代表台灣正式出席就職大典！

他說，這項外交進展狠狠打臉了斷言「拜登團隊疏遠台灣」、「對台灣沉重打擊」的中國媒體及看衰台美關係的國內政治人物。魔鬼藏在細節裡，大家終於知道為什麼蕭美琴在昨天的臉書中會提到，要進行多次的COVID-19採檢了，這是入埸參加典禮的要求。「辛苦了，為妳及所有外交同仁掌聲鼓勵！」文末也標註「好的開始成功一半」「價值同盟攜手同行」「台美關係持續進展」。

(中時 )