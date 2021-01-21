自《大學生了沒》中嶄露頭角的新生代男星林家佑，近期推出第一本性感的大尺度寫真書，透露自己畢業後突手臂劇痛，發現自己長了骨肉瘤，讓夢想一度破碎，甚至住院一個月練出的健美肌肉也都「消風」，甚至為了治療以及開刀後的復健期，讓他不能運動也不能正常工作，手術也留下長長的疤痕，也讓他表示這本寫真集「是他和疤痕的和解」。

林家佑推出準備已久的寫真書《REBORN》，他近日接受專訪暢談這段抗癌時光與康復後拍攝寫真的過往，24歲時他當兵突感手臂劇痛，檢查發現竟是骨肉瘤，也就是最常見的骨癌型態，過去骨肉瘤治療方式及術後往往會導致截肢，幸運的是近年醫術進步，讓林家佑僅留下一道20公分的疤痕，不過術後仍需定期追蹤，長骨瘤的地方也變脆弱，不宜過度運動容易造成骨折。

這對健身多年的林家佑來說相對痛苦，但他還是避開手臂多練其他部位，他表示曾經重訓到一半聽到骨折聲，但他沒有太多疼痛感，不過大聲到旁邊人都聽到，自己也嚇到，在那之後也特別注意健身的重量與部位。

林家佑開刀治療後，因容易造成骨折仍不宜過度運動。（圖／翻攝自臉書）

他表示當初設定這本寫真書的理念，就是一個和開刀過後的疤痕一個和解的心態，也是記錄自己的勇敢，在大病過後還是可以走出來，練出現在的完美體態，也希望藉此鼓勵生病的患者。

現在幾乎是可以正常健身的他，在拍攝寫真時有特別加強胸與手臂的狀態，也是讓他最滿意的兩個部位。這兩年開始接到不少戲劇與廣告的他，希望讓大家看到更多不同的他。至於寫真書的成績，他則表示希望至少可以二刷，也期待可以在23日的簽書會可以和見到喜歡他和這本寫真書的粉絲們。

(中時新聞網)