無黨籍高雄市議員黃捷罷免案2月6日登場，民進黨主席蔡英文20日在中常會要求民進黨，要給支持者清楚的指令「一定要守住」，而黃捷晚間也透過影片對蔡總統送暖表示感謝。對此，資深媒體人謝寒冰分析，蔡英文對遭到罷免的桃園市議員王浩宇不聞不聞，但卻令挺黃捷，是擔心若民進黨立委人人自危，她就可能成為跛腳總統。

針對黃捷罷免案，蔡英文在中常會中明確表示，王浩宇和黃捷的狀況不同，我們會給支持者清楚指令，「一定要守住」，否則支持者會受不了。民進黨發言人周江杰也表示，罷免黃捷毫無正當性，並舉例以黃捷支持香港作為罷免理由，這是明顯的荒謬。

對此，謝寒冰20日在臉書上表示，對真正民進黨員的王浩宇不聞不問，對黃捷卻下令一定要守住，你以為蔡英文是因為喜歡黃捷討厭王浩宇嗎？謝寒冰認為，蔡英文擔心的是，一旦罷免讓民進黨立委人人自危，屆時沒人敢繼續跟著蔡英文惡搞，她就成了沒人鳥的跛腳總統了。

網友們也留言回應，「怎麼待遇差這麼多」、「執政者啟動了罷免風潮，但最後這風潮是否會燒到自家人，一路到將軍呢」、「重點不在於綠營的作戰模式，而是如果沒罷免成時，高雄市民將永遠被那惡名昭彰的白眼嘲笑」、「只有罷免不斷的成功，才會讓政府重視民意，所以繼續加油」。

(中時新聞網)