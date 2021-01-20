【現場直播】美國新任總統拜登宣誓就職典禮

美國總統當選人拜登20日正式就職，成為美國第46任總統。美國有線電視新聞網(CNN)報導，拜登在美國首席大法官羅伯茲(John Roberts)的見證下，而賀錦麗則在大法官索托瑪約的見證下，分別宣誓就任總統與副總統；由於索托瑪約為拉丁裔大法官，成為美國首為非亞裔女性副總統，在美國首位拉丁裔大法官見證下就職，為美國民主史寫下新的一頁。

典禮先由美國聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）演說揭開序幕。她表示，回顧日前在同一地點，卻發生國會之亂；今天是美國民主復興之日，將掃除過去揭開展新的一幕。美國將在上帝之下成為不可分割、所有人擁有自由與正義的國家。

在女神卡卡領唱美國國歌後，副總統賀錦麗左手按在聖經上，在大法官索托瑪約見證下宣誓就職。此後，拜登則在羅伯茲見證下，左手按著聖經，宣誓就職。拜登宣誓時所使用的聖經，是2009年與2013年其宣示就職副總統時所使用的聖經。

賀錦麗宣誓就職副總統。(圖/美聯社)

拜登一早先與第一夫人吉兒、副總統賀錦麗前往華盛頓特區聖馬太大教堂舉行彌撒，隨後趕往國會山莊準備正式宣誓就職。

拜登一早先前往教堂彌撒。(圖/美聯社)

稍早，隨著前任總統川普離開華府，拜登也發布今天的首則推文，「今天將是美國嶄新的一天」。拜登穿著美國設計師羅夫羅倫的服飾，而第一夫人吉兒的孔雀藍連身裙與外套，則出自美國時裝界新秀Alexandra O'Neill之手。

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

副總統賀錦麗則身著設計師Christopher John Rogers與Sergio Hudson設計的紫色長裙。2位設計師都是知名非裔設計師，由印度裔的副總統穿著，對甫經歷種族撕裂創痛的美國來說，格外具有意義。

在過去歷屆總統就職典禮中，大批觀禮者紛紛湧進周邊購物中心裡，要搶好角度一覽新總統就職。不過，受到新冠肺炎大流行與6日的川粉之亂影響，基於安全考量已禁止民眾進入周邊購物中心，觀看拜登就職大典。目前僅有一個出口，且只允許領取證件的記者與工作人員進入觀禮。

女神卡卡領唱國歌。(圖/路透社)

不過，就職典禮委員會也頗具巧思，在現場安置了20萬面國旗，象徵著美國56個州、特殊領地與人民；加上天公也做美，華府晴空萬里，為就職典禮披上一層金色光芒，相當喜氣。CNN表示，這是自柯林頓總統以來，睽違近30年就職大典才首次出現陽光普照的好天氣。

早在拜登正式就職的數小時前，總統歐巴馬便已在推特上致上最深祝福給好朋友拜登，「恭喜我的朋友，拜登總統！現在是你的時代了」。貼文下則附上2人昔日在白宮互相勾肩、摟腰而行的照片。

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

僅管這次的典禮不是有史以來最盛大的一次，卻有些特別嘉賓的出現。日前遭美國警方自後方開槍的非裔男子布雷克(Jacob Blake)，將與家人一同出席拜登就職大典。布雷克表示，拜登會很清楚黑人族群如何在大選中助其一臂之力，而拜登與賀錦麗也會為非裔族群帶來重大改變。

此外，五角大廈國家軍事指揮中心則24小時嚴密監控全球各地的情勢，慎防華府權力轉移造成有心人士趁機作亂。軍方表示，這幾天來伊朗與北韓都沒有任何動靜。日前，參謀首長聯席會議才舉行會議，商討如果就職大典當天發生重大國安危機時，該採取的應變計畫。CNN表示，今年軍方特別與聯邦執法單位協調，共同防止極端主義團體在美國騷動。

另一方面，陸軍國民兵與聯邦調查局、特勤局也密切聯繫，協調、分享所蒐集的各種情報。

(中時新聞網)