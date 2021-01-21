當美國新任總統拜登即將宣誓就職時，最高法院大樓受到炸彈威脅，不過安全人員認定是一起「詐彈」，沒有打算疏散。

美國最高法院(Supreme Court of the United States ,SCOTUS)發言人確認了炸彈威脅，並表示國民警衛隊已經有所增派。據報導，威脅發生在美東時間上午9:30左右，距離拜登就職典禮開始不到1個小時。

1名記者最初的報導稱，最高法院人員正在撤離，不過隨後法院新聞官說，並沒有要求人們離開，因為已經進行了初步的搜查，未找到任何東西。

(中時新聞網)