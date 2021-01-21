你們跟我們之間的差別 | The differences between you and me | 曾寶儀 Bowie Tsang | TEDxTaipei

蔣勳長文真情推薦、《莊子》愛好者蔡璧名五千字專文導讀

一本與你一起省思自己的人生哲學書

解開你的痛苦與煩惱，尋回真正的自己與自由

事業有成、有車有房、無數財富、子孫滿堂 ── 真的是所謂的人生最終成就嗎？

曾寶儀，曾經的她

‧小時候想見母親，就被逼得需要選邊站，「去了就不用回來了」的話語綁住著她

‧成績優異、考上臺灣大學，卻一直很擔心害怕自己哪天不夠好就會被丟下

‧參與演戲、主持電視節目，成為暢銷歌手，還是被「曾志偉的女兒」身分所困住

‧工作滿檔，省吃儉用，存下來的錢早就足夠生活， 還在逼自己埋頭努力賺錢

‧即使身邊許多人圍繞，內心卻一直有一種匱乏感，總以為愛就是陪伴

【精彩書摘】

如果一切自有安排，又何必活在焦慮當中

走著走著，我們進入一條巷弄，兩旁都是精巧體面的獨棟民宅……此時，我的心又煩躁了起來，其實我只要轉出去，旁邊就是鴨川了呀！我明明可以沿著鴨川欣賞風景，現在卻困在這條只有建築物的巷弄裡面！內心明明生氣，我卻不想承認自己就是無法享受當下。 一路上，我只想著那條被錯過的鴨川，卻還假裝沒事，開開心心和男友談論眼前美麗的建築。 終於，我們去到鴨川，準備過橋去到另一頭。一出巷子，人就豁然開朗了起來。鴨川的橋上有鳥兒聚集，水面上有白鷺鷥，遠方還有老鷹盤旋，看到這麼美麗的風景，我們忍不住停下來拍照。正準備離開時，男友轉身想幫我拍照—「彩虹！」他大叫一聲，我回過頭，看見身後一片碩大的彩虹。那景象，美得令人說不出話。 這麼大的一片彩虹，唯有人在視野空曠的橋上才能看到。我看著眼前一片絕美壯麗，眼淚忍不住落下—造訪京都這麼多次，這是我第一次遇見彩虹。 當下我才明白，如果早上沒有拖拖拉拉出門、中途去了那些不在計劃之內的行程，如果不是那所有看起來插隊的、讓原定計劃延誤的一切，我現在不會出現在這裡，也不會看見這道美麗的彩虹。如果不是剛才那條巷弄多花了腳程與時間，我也不會剛好在這個時間點，出現在這座橋上。 還有……如果不是中午下了雨，又怎麼會有彩虹？ 這時，我再次想起，在山上靜心時京都跟我說的話：「好好待在當下，其他的交給京都。」從一開始，它就已經告訴我答案，只是我一直沒有明白。 這一路上，我錯失了多少當下的快樂……在天橋立、在市集、在博物館，我走過的每一條路、遇見的每一個人，都有當下遇見的意義，而當時的我只一心想著下一個目的地，沒有好好體驗每一個當下。直到這一刻，我才真正明白，如果一切上天自有安排，我又何必讓自己活在焦慮和煩躁當中呢？放手歡迎一切的發生，是這道彩虹帶給我珍貴的禮物。

把「享受其中」放在「證明自己」之前

兩天後，導演約我聊聊。一坐下來，我忍不住聲淚俱下。（這真是一本集合了各種眼淚的大全集啊！） 「我這輩子真的都很努力，」我說：「我很想去爬山，很想證明我可以做到這件事。但我這輩子都一直努力在向別人證明『我做得到』。我證明我可以考第一名，我可以擔任稱職的主持人，我可以這樣、我可以那樣……但是，現在我突然覺得，我不想再繼續努力了。我覺得我已經很好了。我這樣就可以了。我想放過我自己。」 雖然哭得一把鼻涕一把眼淚，但當我離開的時候，我感覺整個肩膀都輕了。彷彿身上的某個重擔，終於被「我自己」卸了下來。同時，我又像是爬過了一座很高的山，那是一座一直在我心中的、無形的山。我曾經為自己設下一個很高的標準，現在我知道自己已經真切地走過，從此不需要再爬這樣的一座山了。 以前我總怕自己不夠努力。擔心不夠努力會被瞧不起，也擔心會辜負他人的期望。於是我經常壓力大到身體失調，老毛病也不斷反覆。然而，當我決定了要把「享受其中」放在「證明自己」之前，當我允許自己可以不用照單全收、不用事事拚盡全力，就相當於決定讓生活中充滿更多令我快樂、享受的事物。於是我學會捨下那些不適合我的，也學會適時聳聳肩，不把每一件事攬在身上。 換句話說，我感受到前所未有的自由，做自己的自由。 這次的經驗讓我得到一份勇氣，我得到拒絕的勇氣，也得到接納我是誰的勇氣，更重要的是，我得到再也不期許自己成為他人的勇氣。對我來說，這是人生走了四十多年，終於得到無比珍貴的一份禮物。 因為曾經活得用力，所以我知道用力活出人生是什麼感覺。現在的我，想成為一個活得努力但不用力的人。我不想再過度用力，只求盡心把能做的事情都做好。更重要的是，我想更多地接納我自己，接納所有一切的成果，因為我知道，一切的都會是最好的發生。

(本文摘自《人生最大的成就，是成為你自己》/天下生活)

【作者簡介】

曾寶儀

兼具主持、歌手、演員等多重身分的全方位演藝工作者。

大學畢業後進入電視幕後工作，師事張小燕，從助理主持正式跨到螢光幕前，曾榮登暢銷女歌手，也參與戲劇演出，主持眾多知名綜藝節目，類型包括益智、藝文、選秀、實境等等。

主持經驗豐富，無論海內外各大知名頒獎典禮、晚會，以及韓國藝人見面會等。近期更參與電影製作與紀錄片拍攝，跨足全球。

本書是曾寶儀10年多來在生命覺醒課題上，親自體悟出來的精華。

她毫無保留地分享自己這一路走來的心情，只希望她的故事是你生命中溫柔的陪伴。

當你失去力量時，能給你一些方法提醒著你我，「我們都在路上，生命都是禮物」。

「我希望這本書放在架上的時候，就是想要告訴大家『人生最大的成就，是成為你自己。』當你拿起這本書，你可以跟我一起思考『你有好好成為你自己嗎？』然後，透過這本書，聽我分享，這是我思考自己有沒有『好好成為自己』的人生歷程。」── 曾寶儀

《人生最大的成就，是成為你自己》/天下生活

(中時新聞網)