她聯手奧斯卡團隊，拍出最強國產片 With an Oscar Winning Team, She Made the Best Domestic Film

蔣勳長文真情推薦、《莊子》愛好者蔡璧名五千字專文導讀

一本與你一起省思自己的人生哲學書

解開你的痛苦與煩惱，尋回真正的自己與自由

從外看她，活的就是一個完全符合社會期待的人生

那時的她也以為這樣就可以了，直到無數的事件累積，讓她人生陷入低潮，她不清楚工作的意義，對於感情感到無以為繼，直到教會她無條件的愛的爺爺離世，成為壓垮她的最後一根稻草。

她翻閱無數身心靈書籍，跑遍世界各地，訪問多位身心靈導師，只想知道內心的空虛感到底從何而來，直到天、地、人的奇蹟打開了她看待生命的方式，意識到只需要一個念頭轉變，整個世界就跟著變了，身邊也迎來許多豐盛的美好事情。

「當我意識到『我的生命被祝福著』，那一天起，我的生命真的每一天都變得不同。」── 曾寶儀

真正找到自己是誰，人生才能有意義的改變

她將這些年來的領悟成書，用自身生命活出來，透過溫暖陪伴，提醒你發現屬於自己的奇蹟；她更擅長透由簡單的生活體悟，直指問題核心，擺脫過往「舊有經驗」的思考方式，讓每個人都可以慢慢解開原生家庭的束縛、社會的枷鎖，從痛苦與煩惱中解脫。

【精彩書摘】

我人生的分界點，是從二○一二年開始的。

一切都發生在十一月底，很靠近十二月冬至，也就是當時人們說的二○一二世界末日的時候。

現在想想，我早就為二○一二年的到來做了不少準備。從二○一○年起，我就開始閱讀一些和二○一二世界末日有關的資料。

其實我也是經歷過一九九九世界末日預言的一代，那時候的我完全不以為意，

但不知為什麼，二○一二年的末日預言，我格外在乎，可能那幾年，剛好也是我人生中的低潮，我經歷了生命中最重要的爺爺過世，因此對死後世界、生前計劃的主題也感興趣。我飢渴地吸收各種資訊，即使不知道那是什麼，我都看。一直看，一直看。

這三年，我的工作遇到瓶頸。我不知道重複做這些工作，對我來說有什麼意義。我不斷接節目、做節目，節目開了又停、停了又開。工作的內容也都很像，不管是娛樂或頒獎典禮，就是做大量功課，然後做現場，做完，結束。

對我來說，就好像旋轉木馬一樣的生活，我一直繞……一直繞……好像一直在動，卻又哪裡都沒去。

那時，我的感情也不順利。

我的男友常年在北京工作，而我大部分在台灣，我們很長時間是遠距離戀愛。像我這樣的雙魚座女生，很依賴，也需要感情上的陪伴。遠距離，實在很難行得通。

遠距離戀愛，不只溝通上容易出現問題，我心中也不免懷疑：我們這樣，真的算是在一起嗎？接下來，該怎麼打算？

然而壓垮我最重要的事，是爺爺的離世。

教會我無條件的愛，是爺爺

二○一一年爺爺的離開，是我生命中莫大的衝擊。爺爺是我生命中很重要的一個人，雖然他不是我的父母，但他就像我的父親，也像我的母親。

三歲的時候，我和妹妹就跟著爺爺奶奶來到台灣，爺爺就是帶著我們長大的那個人。

我們來台後住在民生社區，我就念民權國小，在學校對面巷子裡的一棟公寓，住了六七年的時間。

從小，我身上所有大大小小的事情，都是爺爺處理的。奶奶比較強勢持家，她會帶我們去買衣服、買玩具、剪頭髮，但相對來說，更溫柔的對待，都是來自爺爺。

比方說，我永遠不會忘記，爺爺每天中午到幼稚園接我們放學的時候，會在幼稚園旁邊的市場，買兩個包子給我們吃。一個是鹹的肉包，因為我愛吃鹹的；一個是甜的豆沙包，因為妹妹愛吃甜的。

那時，我們兩個小不點特別龜毛，我們吃包子，但不吃包子餡。我們只想吃沾了豆沙、沾了肉汁的包子皮。於是，爺爺每次把包子遞給我們之前，一定會先一口吃掉肉餡，再一口吃掉豆沙。把我們喜歡的包子皮，送到我們面前。

爺爺就是一個這麼溫柔的人。

他會帶我們去買小學的制服、牽我們上學，考試成績好的話，就帶我們去買禮物。爺爺就是一個這樣的存在。有什麼需求，我們總是去找他。

所以我常說，爺爺是這世界上第一個教會我無條件的愛的人。

我一直以為爺爺是一個理所當然的存在，雖然他後來有好幾年的時間，都待在病床上。而我直到三十多歲都還住在家裡，主要的原因，除了我認為陪伴家人是理所應當外， 回家就能看到他，感受到我們存在在同一個空間裡，成為我很重要的支柱。

當爺爺離開這世界，我心中的悲傷巨大到難以言喻。於是，當經歷過爺爺離世，我再也無法對人說『節哀順變』。因為我知道，根本沒有節哀順變這回事。當悲傷確確實實出現在人們生命當中，沒有任何一套標準處理程序，能讓人照著步驟就順利消化它。

每個人都只能用自己的方式，去經驗、去化解那份複雜的情緒。爺爺過世之後，我就像負氣一樣，去了很遠的地方。

爺爺在台灣的喪事一辦完，我就跟著弟弟、堂弟一行人去了阿姆斯特丹。當時我們心想，阿姆斯特丹是全世界最自由的地方……還記得那時是二月，冷死了！可是雖然冷死了，但我們還是想要去世界上最自由的地方！

我們都是第一次去阿姆斯特丹，所以該怎麼玩，就怎麼玩，我什麼也沒多想。在那裡，還掉了錢包！

六年後，我拍攝紀錄片《明天之前》的第一站，就是阿姆斯特丹。再一次來到這裡的我，看著似曾相識的景象，走著走著，就掉下了眼淚。身邊的同事都嚇壞了，這麼歡樂的一個城市，妳怎麼哭了呢？

「我突然想起之前來的時候，」我說：「上次來的心情，和這次完全不一樣。那時的我，對世界一無所知。我以為這個城市，就是這樣。」

然而從一一年到一八年，我從生命中學習到的，我對於覺察的學習與生命的理解，都已讓我變得截然不同。

當我走在阿姆斯特丹的運河橋上，彷彿看見過去的我迎面而來。我好想跟她說聲：「一切都會沒事的……」想到這裡，於是潸然淚下。走了一圈，我又回到了同一個地方，但這時的我和那時的我，早已判若兩人。

或許我還有眼淚，但那已不再是悲傷的眼淚。

一一年阿姆斯特丹的旅行才到中途，我就決定，我要接著去看北極光。一個禮拜之內，找好旅伴，決定了行程。二月底從阿姆斯特丹回香港辦完爺爺的告別式，三月初我就馬上出發前往阿拉斯加。

爺爺在世的時候經常進出醫院。好幾次我安排好長時間的旅行，會因為爺爺突然住院而取消。於是，當爺爺不在了，我心中也有種賭氣的感覺：好啊，現在這世界再也沒有什麼能牽絆我，那我就要去最遠的地方！

有多遠，就去多遠！

即興的出行，一切都很倉促。阿拉斯加真的很不方便。很多事情如果沒有事先計畫好，到了當地就只會耗到時間。三月初的北極，白天非常短又有時差，能處理事情的時間相當有限。

那時候，我的身體也很不好。但我卻硬要去一個很冷的地方，就像想刻意用某種極端的環境去折磨自己。出門前，我突然得了急性腸胃炎，人都已經又吐又拉到完全虛脫，還依然堅持帶著藥、一包白吐司和寶礦力沖劑上路。

現在想想，那場腸胃炎就像是一次劇烈的排毒。真狠的一場排毒！又或者，因為當時的我有很多事情還不明白，於是透過身體激烈的反應來處理。

和我同行的有兩個朋友，後來幾天早就看極光看到膩了。我們安排了好幾個看極光的景點，但第一天到達就已經看到極光，後來又看到跳舞的極光，所以到了第三天、第四天……「還要看極光喔？」她們寧可待在車子裡，也不想出去挨冷。

而我卻硬要走進那嚴寒，堅持要用相機好好拍下那個我追逐的景色。明明因為天氣太冷，還生著大病，我卻有一種說不上來的硬頸。曠野裡只有天和地與我，而我大部分時間都非常悲傷。

非常、非常悲傷。

我穿著厚重的衣服，在零下二十度的荒野裡，一面看著極光，一面流眼淚。旅途中當然也有開心的時候，但大部分的時間，我的心都被悲傷佔據。

雖然這是二○一二年一連串奇遇之前的背景故事，但上天的眷顧似乎已有端倪。

畢竟，去到阿拉斯加，沒看到極光徒勞而返也是常有的事，我卻天天都能欣賞這美景。經常我們只要抬起頭，就能看到極光「就在那裡」，就連跳舞的極光也都看到了。那時，我似乎已開始感受到幸運，但我茫然不覺。

(本文摘自《人生最大的成就，是成為你自己》/天下生活)

【作者簡介】

曾寶儀

兼具主持、歌手、演員等多重身分的全方位演藝工作者。

大學畢業後進入電視幕後工作，師事張小燕，從助理主持正式跨到螢光幕前，曾榮登暢銷女歌手，也參與戲劇演出，主持眾多知名綜藝節目，類型包括益智、藝文、選秀、實境等等。

主持經驗豐富，無論海內外各大知名頒獎典禮、晚會，以及韓國藝人見面會等。近期更參與電影製作與紀錄片拍攝，跨足全球。

本書是曾寶儀10年多來在生命覺醒課題上，親自體悟出來的精華。

她毫無保留地分享自己這一路走來的心情，只希望她的故事是你生命中溫柔的陪伴。

當你失去力量時，能給你一些方法提醒著你我，「我們都在路上，生命都是禮物」。

「我希望這本書放在架上的時候，就是想要告訴大家『人生最大的成就，是成為你自己。』當你拿起這本書，你可以跟我一起思考『你有好好成為你自己嗎？』然後，透過這本書，聽我分享，這是我思考自己有沒有『好好成為自己』的人生歷程。」── 曾寶儀

《人生最大的成就，是成為你自己》/天下生活

(中時新聞網)