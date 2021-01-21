列舉幾點書中她常使用的方法來反問自己、檢視情緒，例如：靜下來，聆聽自己內心真實的聲音，放下無謂的執著

多加嘗試，再從「我不是什麼」去找到「我是什麼」

問自己「然後呢？」思索這件事情對你來說，真的需要嗎？

憤慨難平時先等一下，問自己「這個情緒是誰的」，除了生氣還能做些什麼？

思考死亡，寫下遺囑，什麼是你重要的，有什麼是你放不下的？

時時刻刻關照自己身體的反應，許多的答案透過身體就能知道

現在的你或許傷痕累累，亦或是已經對現況麻木無感，都要給自己一個機會翻開它，按下重新設定的這顆按鈕，你也可以選擇你想要的快樂人生，發揮你完整的生命能量。

【精彩書摘】

我曾經想成為最好的女朋友

小時候，我們的愛是從大人身上學會的。大人透過照顧我們來表達愛，於是我們會誤以為照顧他人就是一種愛。但是，愛只是這樣而已嗎？

長大一點之後，我透過電影和書本來學習愛。於是我發現，強烈地想看見某個人、想要把對方擁入懷中、想要撫摸、想要擁有的渴望，可能就是一種愛。但是，那些想要的背後，經常也伴隨許多痛苦。

可是真正的愛，背後應該是沒有痛苦的啊！那到底，什麼才是愛？

在人生旅途中，我透過各種經歷，一點一點慢慢體會愛。這當中，也包括問問我自己：「我到底想要被怎麼樣對待？我想得到什麼樣的愛？」

以前的我很需要陪伴，我很怕一個人，也很怕孤單。如果一個人，就覺得自己好像什麼也不是。那時候的我，無法面對我自己，所以總想要有人在身邊。於是我認為「愛就是陪伴」。我需要家人、朋友、愛人的陪伴，我會一直想要談戀愛。因為有了愛人，就會有人陪伴我，所以談戀愛變成我生活中非常重要的一件事。

但即使身邊一直有人陪伴我，我心中依然有一種空虛的感覺。彷彿有一個洞，一直沒有被填滿。於是，我再度感到疑惑—這是愛嗎？陪伴就是愛了嗎？

或許你我都有過這樣的經驗，我們一度覺得擁有對方就像擁有全世界，但到了某個時刻，卻覺得這樣的相伴變成一種折磨。當初的愛，不見了嗎？它跑哪裡去了？為什麼愛這麼機巧、這麼容易變化……愛難道不應該是永恆的嗎？

成為世界上最好的女朋友，曾經是我的人生目標。我是一個愛談戀愛的雙魚座，我享受在愛裡，也希望能給對方最好的愛。我不需要成為頂尖的女強人，但我希望成為對方最好的伴侶。

然而，在一段段的情感經歷中，我發現這樣的想法讓我陷入無盡的痛苦。

首先，當我以成為一個最好的女朋友為目標，就意味著，我的人生中必須要有伴侶。其次，我會因為對象的不同，而讓自己調整變化成「他」想要的樣子。但那樣的我，不見得是我最舒服、自在的樣子，也不是「我」真正的樣子。或許一開始總是甜蜜，但隨著時間過去，就只剩下妥協與配合。甚至是相處模式固定下來之後，就只會害怕要是不這麼做，就可能會起衝突。

《人生最大的成就，是成為你自己》/天下生活

這樣，還算是愛嗎？愛為什麼變成了這個樣子？

究竟是你變了？我變了？還是有什麼變了？

於是，成為最好的女朋友，慢慢地變成一個詭異的生命目標—我這樣想，真的對嗎？

萬一我認識的是一個王八蛋，那我是不是得耗費好幾年的痛苦折磨，才會意識到，這樣的付出並不值得？這麼一來，我的人生不就是奠基在他人的價值底下嗎？那我呢，我在哪裡呢？

真正的愛是讓一切事物為之所是

年輕的時候，我總覺得，能夠好好談一段戀愛，就是人生最好的事。要是能像好萊塢的電影一樣，王子與公主從此過著幸福快樂的生活，那就是最棒的事情了。但電影從來沒有告訴我們，「the end」之後，男女主角又發生了什麼、面對了什麼。

長大後才懂得，每一天，我們都在面對「the end」之後。

我總是透過愛情，慢慢學會愛。談了幾段不是很成功的戀愛之後，我逐漸發現，那個最適合我的人、那個完美的人，可能並不存在。因為，我也不是一個完美的人。

當我要求另一個人成為完美的同時，我也在無意間要求自己成為完美。我要成為一個完美的女朋友，這意味著我也在期盼對方成為完美。只要對方不符合我的要求，我就會感到痛苦；當我覺得自己不符合他的要求，我也會感到痛苦。但真正的愛，不應該有痛苦。

愛當中或許有學習、有成長、有互動，但愛不應該是痛苦的。那些痛苦更像是一種提醒，讓我們知道，在愛的學習上，還有沒想明白的地方。

比方說，分離是一種痛苦、得不到是一種痛苦，但我慢慢也學習到，所謂的痛苦，某種程度上，都是自己帶給自己的。我怎麼看這個現狀，將決定我是否感到痛苦。要是沒有分離的痛苦，怎麼會有相聚的快樂？於是分離真的痛苦嗎？還是可以視為重逢的前奏呢？很多事情都是相對的，不見得要用絕對的方式去理解。

雖然我一直在尋求一個絕對的愛的答案，但我卻在嘗試相對的過程中，漸漸靠近了愛的真相。我漸漸從愛「不是」什麼，明白了愛「是」什麼。卸下了廣告、電影、父母、社會、DNA……為我帶來的種種限制之後，剩下的是什麼？那真正屬於我、來自我對愛的理解，是什麼？

真正的愛是讓一切事物為之所是。這是我的現任伴侶，在交往多年之後，慢慢教會我的。

愛裡從來不該有犧牲

我有一個慣性，總覺得「還有更好的東西在後頭」。因此，我去旅行的時候經常趕行程，因為我總覺得下一個地方或許更精彩！我覺得明天一定比今天更好，下一個地點會比現在這裡更好、更漂亮，一定還有什麼我不知道的在等著我，一定還有什麼好事正準備要發生吧……。

這種慣性可能會發生在生命的不同階段，畢了業考上大學就好了吧？成為大人就好了吧？升職加薪就好了吧？中樂透賺大錢就好了吧？找到更好的伴侶我就好了吧？結了婚生了小孩就好了吧？小孩長大我的責任了了就好了吧？退休後什麼也不用做就好了吧？

在我尚未意識到這一點的時候，它就是我身上無意識的慣性，展現在我生活的方方面面。我經常沒有好好待在當下，因為我總在期盼未來。一直到後來，我才慢慢明白，少了每一個當下的細細品味，其實就失去了旅行的意義、生活的意義，甚至是關係的意義。

這樣的慣性鮮明地展現在我和男友的關係中。即使我渾然不自知，枕邊人卻很清楚—如果你總是期待會有下一個更好的可能，那現在的我算什麼？我無意識的慣性不僅讓我痛苦，也讓身邊的人很痛苦。

一開始我並不明白，我認為自己全心全意投入在這段關係裡，但其實，我的言行舉止都說不了謊。我們的慣性、生活習性，都是不會說謊的。如果我沒有發現自己的慣性、破除這個迷思，我就只會永遠處在等待裡，等待「未來」的美好發生，等待每一個「下一次會更好」。而那對伴侶來說，是非常傷人的事，多年來我卻渾然不知。

為此，我和男友有過爭吵，也有多次的溝通。最後，他對我說了一句話：「如果和我在一起的你，不是真正的你、不是你最想成為的你，那我寧願你不要跟我在一起！」這句話，就像當頭棒喝一樣給了我一擊。

一開始我也委屈，我也抗拒：「我做錯什麼了？我覺得我是一個很好的女朋友啊！」一直以來，我努力地做一個很好的女朋友，但卻忽略了一件事—如果我沒有成為我自己，我就不可能成為一個最好的女朋友，或許該說我根本不需要成為一個最好的女朋友，我只要成為我自己就好。

在愛裡，我們經常會說：「我都為你付出了這麼多。」但或許，我們付出的，並不是對方想要的；而那個為了付出而委屈妥協的自己，也不見得是對方喜歡的樣子。真正愛我的人，不會想要我做那個「最好的女朋友」，他只會想要我成為「最好的我自己」。

或許我們身上都有一些舊有的模式，下意識地運作著。它需要我們更清晰去看見。許多一直以來的慣性，並不容易在一夕之間改變，但是只要意識到，就是第一步的開始。

「我現在看見了，我不會讓它再發生……，」我對男友說：「但若是我重蹈覆轍，請你提醒我，那不是我故意的，而是我不自覺、是我沒有意識到。這些模式是怎麼來到我身上的，我還沒有弄清楚，但我想和它說再見。請你陪伴我、幫助我，請相信，我是真心地想要和你好好學習，一起向前走。」

這番話，就相當於是我的宣言。當我對我的生命、對我自己、對我的伴侶，發出這個宣言之後，我們就再也沒有為這件事情吵過架。舊的模式依然可能浮現，但他發現時會提醒我，我也時時保持覺察，我們有共識地，一起為這件事情努力。

我很清楚，我不要再做同樣的事情了，因為那不是我，那也不是愛，愛裡從來不該有犧牲。

所有不是「你」的事情，做起來一定很痛苦。或許一開始，我們還可以用愛情的泡泡去粉飾：「因為我愛他！」「因為他喜歡！」但如果那不是真正的你，時間一長，就能感受到心中的勉強。

比方說，我不是家庭主婦類型的女生。如果我的男友心中期望另一半賢慧顧家，一日三餐都細心準備，家事一手包辦，溫柔細心又體貼，那麼他會非常痛苦，我也會非常痛苦。因為這些都不是我擅長的事。當然我可以試著去做，但過程中，我可能要付出特別多的力氣、承受龐大的焦慮和壓力，成果還不一定能如預期。

我們每個人都有自己適才適性的發揮之處。有些人做某些事就是特別容易上手，因為那就是屬於他的東西，於是做起來不僅比別人輕鬆、容易做得好，還能樂在其中。

如果我不是在做我最開心的事，我的身體會知道，我的心也會有一種「犧牲」的感覺。然而，愛裡從來不該有犧牲。

無法真正成為自己、活出自己，當然會造成傷痛

有時我會聽到朋友說：「我只是為了孩子才忍耐我的另一半。」或是聽到他對孩子說：「要不是因為你，我早就怎麼怎麼了！」聽到這些話的時候，我總是會想，為什麼他不能只是對孩子說：「我只是因為愛你想成為你的父母。」為什麼要讓孩子背負著父母為了我犧牲很多的愧疚，回過頭來進行所謂「孝順」的動作只是一種還債的心態，而不是因為我從你這裡得到了無條件的支持與愛，所以我也很愉悅地用無條件的支持與愛對待你。更糟的是孩子可能會無意識承擔了「因為我愛你所以我必須犧牲我自己」的木馬程式，然後讓這樣的行為模式一代一代傳下去。

當我們定義出生活中的優先順序，那是一種釐清，而不是委屈或犧牲。例如許多明星婚後退居幕後相夫教子，旁人經常感到「可惜」。但，如果那是對方真心想要的選擇，如果那當中沒有犧牲，當事人就只會充滿喜悅，又何來的可惜呢？

真正的愛，或許不見得在於多做什麼。不只是「我幫你蓋了棉被」或是「我為你做了飯」……付出當然是愛的一部分，但我在走過人生之後才逐漸明白，真正的愛是讓一切事物為之所是。無論對自己，對對方，都是如此。

前陣子我讀了動植物溝通師春花媽的書—《跟一棵樹聊天，聽他的人生哲學》。其中，春花媽跟造型盆栽聊天的故事，給了我很大的衝擊。故事的主角松樹被修剪成獨特的造型，旁邊還搭配青苔造景，透過人工的美感雕琢，儼然成為一件藝術品。

然而，松樹卻一點也不開心：「你們為什麼硬是要我往下長呢？太陽就在上面，為什麼你們要覺得往下長才是對的！」

苔蘚也說：「沒錯！我就是要在這裡最舒服、最快樂、最好生長，你們為什麼硬要把我挪到那裡！」

看到這裡我才發現，是啊，人就是這樣。我們經常按自己的想法，去決定是非對錯，卻忽略了「對方」怎麼想。我們覺得這樣美，覺得這樣好，甚至覺得……「我這麼做是為你好」！然而，所有一意孤行、一方強加的「為你好」，最後只會在對方身上留下傷痛。那個對方，可能是植物、動物，也可能是子女、伴侶，或任何一個我們所愛的人。

傷痛不只來自彼此之間的衝突或抗拒，也不只來自倔強的屈服；當對方有著「因為你是為我好，所以我得接受」的想法時，即使是心甘情願的妥協，他依然都因此變得「不再是自己」。松樹不松樹了，苔癬不苔癬了，孩子不孩子了，我也不我了……無法真正成為自己、活出自己，當然會造成傷痛。

當我們真正地愛一個人，不會希望對方痛苦。當對方能真正自在地舒展自己，感覺自己所有真實面貌都被接納、被包容的時候，或許才是真正的愛的展現。因為，那也是我們所有人都希望被愛的方式，不是嗎？

(本文摘自《人生最大的成就，是成為你自己》/天下生活)

【作者簡介】

曾寶儀

兼具主持、歌手、演員等多重身分的全方位演藝工作者。

大學畢業後進入電視幕後工作，師事張小燕，從助理主持正式跨到螢光幕前，曾榮登暢銷女歌手，也參與戲劇演出，主持眾多知名綜藝節目，類型包括益智、藝文、選秀、實境等等。

主持經驗豐富，無論海內外各大知名頒獎典禮、晚會，以及韓國藝人見面會等。近期更參與電影製作與紀錄片拍攝，跨足全球。

本書是曾寶儀10年多來在生命覺醒課題上，親自體悟出來的精華。

她毫無保留地分享自己這一路走來的心情，只希望她的故事是你生命中溫柔的陪伴。

當你失去力量時，能給你一些方法提醒著你我，「我們都在路上，生命都是禮物」。

「我希望這本書放在架上的時候，就是想要告訴大家『人生最大的成就，是成為你自己。』當你拿起這本書，你可以跟我一起思考『你有好好成為你自己嗎？』然後，透過這本書，聽我分享，這是我思考自己有沒有『好好成為自己』的人生歷程。」── 曾寶儀

(中時新聞網)