喝杯咖啡是現代人的日常，但你有曾 有想過，在充滿藝術氣息、數以萬 計的咖啡杯中品嚐著咖啡香，是多麼令人羨慕的時刻 !

結合藝術與時尚美學的芬朵麗雅咖啡杯專賣店，位於南投草屯，為三層樓 建築物，館內設有咖啡杯展區、典藏區及販售區。因收藏品甚多擺放不下，所以未來將在南投草屯-九九峰可愛世界動物園中，設立台灣唯一首座的咖啡杯主題博物館。

洪孟芬，是個時時充滿活力的芬朵麗雅咖啡杯專賣店主人，愛咖啡杯的熱情無 人能敵，往往可以不吃飯、不睡覺就是為了喜愛的咖啡杯。從她言談的眼神中，可 深深的感受到她對咖啡杯的執著。自從 42年前結婚時收到一份賀禮，上面鑲有玫瑰花的高雅咖啡杯及托盤之後，讓她 從此和咖啡杯結下了不解之緣。

相較於歐美，台灣咖啡廳杯收藏家並不多，店內所典藏的古董咖啡杯，產地多來自捷克斯洛伐克，英國、法國、日本及中東國家，每組咖啡杯都具有百年以上的歷史。每當收藏家年紀大時，會為這些咖啡杯找好的歸宿，割愛給會珍惜它的人，也就是所謂的託孤。

為了找尋咖啡杯，洪孟芬曾經不辭辛苦的跑到歐洲，又開了數百公里的車 程，才到收藏家裡談蒐購事宜，豈知，在客廳喝了3小時的咖啡，離開前也都隻 字未提，甚至連收藏品都無緣看到。經 過多次拜訪後才知，原來這位收藏家要 找尋有緣人，想測試收藏家是否為真心 收藏，最後終於皇天不負苦心人，讓洪孟芬擁有這批值得收藏且珍貴的咖啡杯。

這兒收藏的咖啡杯，是主人洪孟芬數十年以來收藏的心血。它不僅僅只是咖啡杯而是藝術品，杯杯都具有不同的特色，並且暗藏著每個國家、每個年代的時空背景及文化；無論在手工色澤或 是質材上，也都代表著不同的歷史意義。來這兒，感受這兒的氛圍，你必定 會不虛此行的愛上它 !不過，礙於空間 及為維護收藏品的品質，這兒是採預約 制，要來之前請先預約哦!電話：(049)233-6528 地址：南投縣草屯鎮中正路587-9號。

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本文作者：贏家時代編輯部

(本文摘自《贏家時代雜誌第25期》)

《贏家時代雜誌第25期》

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