市場資金十分充沛，至於各國央行會 停止購債的時間，最快也要等到 2022 年，除非全球景氣與經濟出現「V 型反轉」！

根據彭博調查，2020年全球GDP衰退3.9%，為金融海嘯以來首次年衰退， 2021年將由負轉正，預估GDP成長5.2%。受到疫情影響，2020年大多數國家陷 入衰退，只有中國、台灣與越南等「唯三」經濟正成長，由於基期低，因此各國2021年GDP都將有大幅度成長。

根據各家研究機構對台灣2021年GDP將大幅回升，平均成長率為3.63%。 2021台股整體獲利2.64兆+現金 股息1.84兆元續造「資金行情」 輝瑞&BNT合作與Moderna兩檔疫苗開發成功，2020年底問世開打，加上台灣外銷出口亮麗與台股財報數字創下新高， 預估2021年台股整體獲利為2.64兆(電子 1.63兆+傳產1兆)，YOY+9.6%，若以2020 年現金股息配發率70%，估計現金股息為 1.84兆元，台股可續造「資金行情」。 此外，隨著景氣循環股報價持續上 揚「原物料行情」，以及「東京奧運」 題材可望提前發酵，台股上半年優於下半年，因此2021年台股上半年與Q1「作 夢行情」值得期待！

台股不斷續創新高，主要是搭配景 氣回溫、熱錢行情、資金匯回、轉單效 益、美中對抗下受益、外銷出口創下歷 史新高等，「天時、地利、人和」所創造出來，2021台股採取「選股不選市」 策略，可採「美式足球」的布局，隊長就是晶圓代工族群，以台積電(2330)、 聯電(2303)、世界先進(5347)、力積電 (6770)等4檔為主流。

台股隊長:晶圓代工 半導體訂單與營收，會影響台灣的 整體外銷出口，龍頭台積電不但超越單 一國家瑞典的市值，並且擠進全球前10，名市值企業，反觀台灣一整年市值也才約5800多億美金，可以說是名副其實台股的「護國神山」！

在台積電領軍，半導體晶圓代工漲 聲不斷，主要受惠於一.疫情影響提高庫 存備貨；二 .遠距教學與辦公需求 三.先進製程產能需求熱絡，晶圓代工6、8、 12吋產能皆呈現滿載狀況 因此引發產能排擠效應與價格上漲的現象各大晶圓代 工廠、IC設計廠與封測廠2021年Q1傳出漲聲，帶動半導體族股價走揚。

值得一提，5G AIOT成為半導體市 場新推手，未來每樣電子產品內含半導 體產值都將大幅增加，像是散熱成長1.6- 3.3 倍、射頻元件成長1.8倍、手機核心 處理晶片價格成長1.5-2倍。

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本文作者：贏家時代編輯部

(本文摘自《贏家時代雜誌第25期》)

《贏家時代雜誌第25期》

(中時新聞網)