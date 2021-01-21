富邦期貨證券期貨分析師 郭子維。(圖/贏家時代提供)

「股神」華倫巴菲特（ W a r r e n Buffett）在新冠肺炎肆虐期間曾感嘆表 示：「新冠病毒和油價左右拳擊造成近 期的美股暴跌，這是他花了 89 年才經歷到的市場恐慌。」

然而2020年3月初大幅回檔後，美國三大指數(道瓊、S&P500 與那斯達克指數)在2020年3月底展開落底反彈，與其說落底反彈，更精確的說法應該是強勢回升。道瓊、S&P500與那斯達克指數不只是收復新冠肺炎疫情造成的跌幅，還強勢上攻再創歷史新高。

交易期貨商品大漲大跌都會有行情只要做好停損就有大幅獲利的機會。 值得留意的是，過去市場會認為美 國指數大波動是有錢人的機會，小資族 只能吃瓜看熱鬧。畢竟一口單需要超過20萬，考量到期貨波動大多5口保證金操作一口，100萬以上的保證金真的不是一般 小資族所能操作。然而此一情況在CME 交易所推出新規格產品後發生重大改變。

2019年開始，CME交易所推出一系 列指數型為型商品，市場熟知的道瓊、 S&P500與那斯達克指數皆推出契約規格縮小1/10微型契約，原本需要百萬以上 的資金縮小剩不到10萬，商品規格多元 化，參與大行情不再是大戶特權，小資 族亦可以一同參加。機會是留給準備的人，想利用微型商品翻轉小資族宿命就必須要徹底了解微型商品特性。

微型道瓊、微型S&P、微型 那斯達克指數簡介與優勢 美國三大指數道瓊、S&P500與那斯 達克指數皆有微型商品。微型道瓊代碼MYM，合約規格點數*0.5美元，最小跳 動點數1點一跳，每一跳動點數為1美元， 掛牌月份連續4個季月，交易時間 06:00 ~ T+1 05:00 (夏令節約時間結束+1小時)，最 後交易日到期月份至 21:30 (夏令節約時間 結束+1小時) ，保證金1,045美元。 微型S&P500代碼MES，合約規 格點數*5美元，最小跳動點數0.25點一 跳，每一跳動點數為1.25美元，掛牌月 份連續4個季月，交易時間 06:00 ~ T+1 05:00 (夏令節約時間結束+1小時)，最後 交易日到期月份至 21:30 (夏令節約時間 結束+1小時) ，保證金1,320美元。

微型那斯達克指數代碼MNQ，合約規格點數*2美元，最小跳動點數0.25點 一跳，每一跳動點數為0.5美元，掛牌月份連續4個季月，交易時間 06:00 ~ T+1 05:00 (夏令節約時間結束+1小時)，最後 交易日到期月份至 21:30 (夏令節約時間 結束+1小時) ，保證金1,870美元。

比較微型商品與小型商品可以發現，微型商品契約規模僅小型商品 1/10，保證金換算約當台幣最高不超過 約6萬元，如果充分利用CME當沖制度， 只要新台幣約5萬元，美國三大指數皆可 操作，不僅風險降低至1/10且資金門檻 同步下降，微型商品絕對是翻轉小資的 重要工具。

克服資金問題，接近23小時 的交易要如何操作 小資族可利用微型商品參與市場 行情，有了門票接下來重點在於交易技 巧。從上一段微型商品介紹可以發現， 微型商品與小型商品只有合約規格縮小1/10的差異，交易月份、交易時間仍維 持不變。微型商品交易時間接近23小 時，對於無法長時間盯盤的小資族而言 要如何克服？選擇關鍵時間交易，成為翻轉小資族另一重要課題。

何時是交易 的關鍵時刻？這必須從兩方面著手。 首先，要了解沒有經濟數據影響 下，美國三大指數要如何尋找關鍵時 刻。眾所皆知操作金融商品最在意的是 量，有量才會有波動，有波動才會有價，因此平日操作應選擇有量的時間

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本文作者：富邦期貨證券期貨分析師 郭子維

(本文摘自《贏家時代雜誌第25期》)

《贏家時代雜誌第25期》

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