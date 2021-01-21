【回憶殺】57歲資深歌手巫啟賢出道38年，唱過無數朗朗上口的情歌；而他的感情史也跟歌曲一樣轟轟烈烈，和模特兒女友劉琦長跑7年未果，戀上現任老婆彭美君，婚後陸續生下兩名女兒，長女巫詠歡繼承他的音樂細胞，留學美國進修表演跟作曲。

巫啟賢來自馬來西亞，80年代參加新加坡民謠運動有了名氣，風塵僕僕來到台灣後，獲得劉文正的提拔大鳴大放，《你是我的唯一》、《想著你的感覺》、《傷心的人更傷心》等唱出許多歌迷談戀愛的心情，1993年他跳槽到EMI（科藝百代）更上一層樓，《紅塵來去一場夢》、《等你等到我心痛》、《太傻》、《愛情傀儡》、《愛那麼重》張張大賣，穩坐EMI一哥。不過，劉文正控告巫啟賢《太傻》詞曲侵權，罰鍰高達新台幣1500萬，師徒徹底鬧翻，直到多年後才透過友人傳話化解心結。

巫啟賢受到劉文正提拔。（圖／中時資料照）

巫啟賢(右)、方文琳(中)、裘海正都是劉文正的愛徒。（圖／中時資料照）

除了音樂領域，巫啟賢也跨足電影，拍攝《慈雲山十三太保》榮獲金像獎最佳新人獎，同年在香港紅館舉辦個人演唱會，成為首位登上紅館開唱的大馬歌手，大馬政府甚至公開表揚巫啟賢「馬來西亞歌神」，可見當時人氣多火紅。

巫啟賢的情歌總能陪伴許多人走過愛情的酸甜苦辣，原來都是過往累積的戀愛經驗，讓他更淋漓盡致的投入每首歌曲；巫啟賢17歲開始談戀愛，他自剖每段感情都義無反顧，可惜分手收場，初戀情人已結婚、失去聯絡；後來他愛上模特兒劉琦，愛情長跑7年，卻因愛上現任老婆彭美君分手，當年鬧得沸沸揚揚，巫啟賢還因此被貼劈腿男的標籤。

事隔多年，他接受《自由娛樂》專訪，表示離開劉琦是一個很掙扎的決定，「我不是不愛她，而是深切了解我們在思想上已經無法溝通，根本無法生活在一起，再怎麼愛都是枉然…」兩人分手後，劉琦與圈外男友結婚生子、從此淡出螢光幕，巫啟賢則牽起彭美君的手展開愛情長跑，直到女方懷孕、爆非法演出事件後，決定攜手走向婚姻的殿堂。

左圖：巫啟賢和老婆彭美君；右圖：巫啟賢和無緣的劉琦。（圖／中時資料照）

原來1998年巫啟賢接下台南PUB演唱的工作，但當時經紀公司沒辦妥他的工作簽證，導致因未持有工作證非法演出，遭法院判決驅逐出境，5年內不得再入境台灣，歌唱事業不但岌岌可危，連帶影響彭美君得當空中飛人，隔年921地震時女友電話告知「我懷孕了」，直到孕期第9個月時，彭美君詢問要不要結婚，小倆口便到新加坡註冊結婚。

巫啟賢（左）因涉嫌非法演唱，被請到台南市警六分局做筆錄。（圖／中時資料照）

巫啟賢對老婆感到抱歉，相當感謝她為家庭的付出，從此之後帶著妻女倆四處跑透透，不想再與家人分開。多年後兩名女兒也長大了，各個亭亭玉立，長女巫詠歡還是美國波士頓伯克利音樂學院高材生，曾在選秀節目《聲林之王》脫穎而出，未來發展備受看好。

巫啟賢一家人感情好。（圖／微博@巫啟賢）

(中時新聞網)