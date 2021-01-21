許多父母都希望孩子能早點成家立業抱金孫，不少人也都選擇在春節帶另一半回家見父母。一名男網友就跟爸媽預告，將在過年時帶女友回去，更得意表示女友沒有缺點，未料媽媽當場回一句話，讓兒子臉都綠了。

男網友在臉書《爆廢公社二館》PO出與爸媽的一段對話，透過截圖可以看到，兒子預告跟爸媽預告將在過年帶女友回去，看到訊息的爸媽隨即展開「身家調查」，爸爸馬上問「幾歲」，媽媽也接力問「哪裡人」。

兒子炫耀女友零缺點，遭媽媽嗆「你就是她最大的缺點」，讓他好崩潰。(圖／爆廢公社二館)

對此兒子不耐煩表示「到時候你們自己問她」，更得意表示「她很溫柔可愛，又體貼，沒什麼缺點」。未料媽媽看到後彷彿撿到槍似的，當場嗆兒子「你就是她最大的缺點」，爸爸也立刻補刀「我很認同我老婆」，讓兒子傻眼。

網友看到對話也笑翻：「媽媽怎麼這麼老實啊」、「可憐，媽媽撿到槍了」、「你確定是親生的嗎」、「看來你媽忍你很久了」、「被秒殺耶」、「好險爸爸沒說『你也是我們最大的汙點』」、「看來以後會很疼媳婦了」、「哪天你被從戶口上除名都不意外」，也有人相當羨慕：「親子能有這種對話好棒」、「很溫馨的氣氛，羨慕這種相處模式」。

(中時新聞網)