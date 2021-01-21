泰國正妹Puimek（娜帕誦薇拉尤蒂萊）是泰國演藝圈備受看好的新生代演員，不僅擁有一張清純動人的精緻臉蛋，還擁有令人羨慕的高學歷，是蘭實大學醫學系的在學生。昨日是她24歲生日，其多張美照也被台灣網友分享至PTT表特版（Beauty）上，超仙美貌更被拿來與台大醫學系知名正妹小馮相比，兩位正妹各有各的支持者，美貌不分軒輊。

Puimek 2017年因為演出電視劇《王子學院之非常政治》踏入演藝圈，出道不到4年，已參演超過10部作品，是泰國演藝圈中備受看好的潛力新秀之一。而她更憑著出眾的外貌與高學歷，在網路上擁有高人氣，IG吸引125萬粉絲追隨。

Puimek的高顏質不僅被泰國網友認證打趴一票女星，更可貴的是， 雖然醫學系課業繁重，她仍努力做到演藝事業與學業兼顧，精神令人佩服。

昨日是她24歲生日，Puimek多張照片也被台灣網友分享至PTT表特版（Beauty），清純美貌不意外地吸引大批網友熱議「神正」、「仙女級的」、「WOW這真的漂亮」，甚至還有人忍不住拿Puimek與台灣大學知名醫學系正妹小馮比一比，「唯一支持小馮」、「我覺得贏二馬」、「比二馬漂亮吧」、「臉跟實力絕對小馮贏」，兩大正妹各有支持者。

(中時新聞網)