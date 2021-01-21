65歲林阿伯（右四）考了13次筆試終拿到機車駕照，心路歷程「有洋蔥」。（雲林監理站提供／張朝欣雲林傳真）

張朝欣／雲林報導

住在嘉義縣梅山鄉的65歲林阿伯為取得汽車駕照，考了12次筆試都失敗，直到第13次才通過，比國父革命失敗10次還悲壯，因此20日到雲林監理站參加機車路考格外引人注意，結果1次就通過，阿伯感嘆道，因兒子去世自己要自力自強，通過考試後終於可以光明正大的騎機車送貨了。

雲林縣斗六市永慶駕訓班20日帶領5名民眾參加機車路考，其中1名考生林阿伯已65歲，因兒子往生頓失去依靠，為解決交通問題及生活獨立，強忍內心悲傷，去年7月到駕訓班報名汽車駕訓，由於僅國小畢業閱讀能力不佳，考了13次筆試並通過路考才拿到汽車駕照。

林阿伯為了能夠光明正大騎機車，再接再厲參加機車駕訓，他說自己年紀大，學習反應比較慢，感謝駕訓班的耐心教導，讓他通過汽車駕照的筆試與路考，希望機車路考也可以順利通過拿到駕照，這樣家人就不用再替他擔心了。

由於林阿伯已通過汽車筆試，可以直接參加機車路考，20日機車路考阿伯在眾人鼓勵下，一路有如神助輕騎過關，順利拿到機車駕照，他開心地說，以後騎機車不用再躲躲藏藏，可以問心無愧地從警察先生面前給他騎過去。

雲林監理站站長吳孟峰表示，雲林縣永慶駕訓班去年成立普通重型機車訓練班，共同加入機車駕訓行列，本月20日他至駕訓班辦理「駕照成年禮」，並致贈嘉義區監理所準備的「金元寶手工香皂」新年禮品，希望各界協助推廣機車駕訓制度，培養優良駕駛人。

雲林監理站說林阿伯對於考取機車駕照的堅持，包含了人生的奮鬥與心路歷程，每個得知林阿伯故事的人都非常感動，直呼這張機車駕照裡面「有洋蔥」，讓人聽了想流淚，林阿伯不僅實現了自己的夢想，也鼓勵更多人勇於圓夢。

(中時 )