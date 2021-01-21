屏東縣某國中日前到台南市戶外教學，其中2名學生看見1名坐地行乞的身障者，陸續給10元、5元，過程卻嘻笑戲謔，全程由另1名同學手機錄影拍下，自以為有趣上傳網路，卻招來網友指責教育失敗，校方發現事態嚴重，趕緊通知家長並啟動輔導機制。

屏東縣一所國中日前到台南市安平老街旅遊兼戶外教學，一群學生圍住地上行乞的身障者，先有1名學生戲謔的稱「我給你10元」，隨後另一名學生附和「我給你5元」，給錢後並就地做出乩童起乩的動作，引起旁觀的學生訕笑。

「教育失敗」、「無可救藥」、「下地獄去旅遊吧」、「寒假到了，出學校就變潑猴」，其中1名旁觀的學生以手機錄下過程，並以為有趣將影片上傳網路，引來網友片罵聲。

校方近日發現事態嚴重，趕緊通知家長到校，並啟動輔導機制，校方轉述，3名學生事後已感懊悔與難過，家長了解後也斥責孩子並道歉，學校依規定懲處，並藉此機會教育，提醒全校學生要有愛心、同情心與憐憫心。

(中時 )