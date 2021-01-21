本土個案關連圖。(指揮中心提供)

部立桃園醫院群聚9天10確診，中央流行疫情指揮中心20日宣布新增一例本土確診，為首例確診醫師（案838）護理師女友（案839）家人（案870）。同時，指揮中心也公布前一天家庭群聚個案（案863、案864、案865）足跡，對此，前台大醫林氏壁認為，比起外界擔心的摩斯店員，這起家庭群聚中，最擔心的反而是吃遍桃園餐廳的美食王（案864）。

指揮中心昨20日公布家庭群聚活動足跡，除了和媽媽（案863）於13、16日到過南門市場，爸爸（案864）曾於12日到過桃園廣德海新餐廳，16日台北大腸蚵仔麵線、福隆粩，以及17日到一品金湯豆漿王用餐；女兒（案865）除了在桃捷摩斯A7上班外，16日晚上曾到過麥當勞桃園三民店用餐。

前一日這起家庭群聚曝光後，外界紛紛擔心女兒成為社區破口，因為前在接觸者更多。不過林氏壁卻認為，更需要擔心「桃園美食王」案864，因為他去過多間餐廳，且用餐時肯定會拿下口罩。呼籲民眾特別注意這家人的足跡，林氏壁舉日本為例，社區群聚最重要的發生地就是在餐廳。

圖為部桃院內感染爆發的家庭群聚(案863、864、865)，共三位確診者的公共場所活動史。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

另外，前一日感染源待釐清的越南籍看護（案869），指揮中心初步研判，應是與原染疫醫師（案838）接觸後感染。不過感染科權威黃立民醫師指出，若外籍看護只和確診醫接觸16分鐘就被感染，其雇主、身旁醫護為何沒有染疫？不能排除還有另外的傳染鏈存在。

林氏壁也同意黃立民的看法，他表示，不應該很直觀就直接預設案869一定是被案838傳染，「若又是有戴口罩時仍傳染給看護，那就必須留意有沒有可能連9B病房的環境都已經被污染，可能還有更多案例會出現。」不過，若外籍看護真的是由原染疫醫師感染，那麼最需要擔心的，就是這位確診的桃園美食王了（案864）。

(中時新聞網)