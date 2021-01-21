漢代武梁祠的《荊軻刺秦王》石刻畫像拓片，描述刺殺的情節生動有力。（圖／澎湃新聞）

「圖窮匕首見」的荊軻刺秦王故事在中國歷史上傳頌千年，歷代文學家與近代影視藝術工作者亦對此豪氣幹雲視死如歸的壯舉有各種闡釋與演繹。最近在大陸陝西的考古工作者發掘出此一故事的真實場景──秦始皇的咸陽宮政務大殿──獲得重大考古成果。

主持此項發掘工作的陝西省考古研究院對於秦咸陽城遺址的考古工作已進行多年，目前秦咸陽城遺址北區整體佈局面貌逐漸明朗，其宮、署、郭各區分列，各區之間以人工壕溝結合自然環境形成界域，因此宮區核心區域可獲得確認。有大量宮殿的宮署區遺址面積約500萬平方公尺，其中6號建築具備政務大殿條件；郭區面積約為宮殿官署區面積的2倍，近960萬平方公尺。而在中國歷史傳頌千年的「荊軻刺秦王」事件發生地點，便是在咸陽城遺址東部的政務大殿內。

秦咸陽城遺址位於陝西省關中平原腹地，今西安市主城區以北18公里，現屬西咸新區秦漢新城轄地。（圖／文博中國）

秦始皇咸陽宮政務大殿所在的6號高台航拍圖。（圖／文博中國）

中國史書上最知名的刺客荊軻於西元前227年受燕太子丹之託，以特使為名，帶著燕國督亢地圖和樊於期首級，前往秦國刺殺秦王嬴政。荊軻到秦國後受秦王在咸陽宮召見，荊在獻上燕督亢地圖時，圖窮匕見，但最終行刺失敗被殺。

此外，考古人員還發現一條東西向斷續分佈長達9公里的水系遺存，結合周邊考古資料，判斷東部水域就是《後漢書》所記載的蘭池。蘭池宮也叫蘭池陂，是秦始皇引渭水修建，當時他迷信神仙方術，曾多次派遣方士到東海仙山求取長生不老藥未果，退而求其次在園林裡面挖池築島，摹擬海上仙山的形象，以滿足長生不死欲望。據《史記》記載，秦始皇夜遊蘭池宮時亦曾遇到多名刺客行刺，但經隨身武士奮力搏鬥，秦始皇才得脫險，蘭池宮最後也是在項羽火燒咸陽宮後遭毀棄。

陝西省考古工作隊對埋在多層汙泥下的蘭池進行發掘。（圖／陝西省考古研究所）

陝西省考古研究院指出，秦咸陽城遺址位於陝西省關中平原腹地，今西安市主城區以北18公里，現屬西咸新區秦漢新城轄地。遺址以渭水為界分為南、北兩區，渭河以北遺址區考古工作已開展逾60年，已取得大量考古成果。

咸陽宮所在的官署區遺址面積約500萬平方公尺，其中6號建築具備政務大殿條件，應是大殿所在地點。（圖／陝西省考古研究院）

現行有關荊軻的故事主要以《戰國策》、《史記》為準，其後亦有不少補充記載與演繹。其中較為一般人知曉的是魏晉時期文學家陶淵明所作《詠荊軻》，這首短短150字五言古詩，其中寫情寫景，以及驚心動魄的行刺過程，描述得淋漓盡致，慷慨悲壯。近代電影中有不少有關荊軻故事的電影戲劇，例如1996年香港拍攝的《大刺客》、2004年大陸也推出《荊軻傳奇》電視劇，相關影視劇集極多，此外在拍攝有關秦始皇的戲劇中必定會出現荊軻刺秦的情節。至於《史記》中「風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還」的悲壯歌詞，更引發許多詩歌文學藝術的創作靈感。

在通俗文化中，最近比較知名的是剛上演完的《大秦賦》，談秦始皇統一六國。這部戲曾在影評網站獲得8.9的高評分，但實際播出後卻惡評連連，包括劇情拖泥帶水、歷史劇演成宮鬥劇，以及知識界批評最烈的「過於美化秦始皇功績」等等，目前評分已降到5.9分。其中最有名的批評是北京歷史教師兼網路名人袁騰飛，他在Youtube自製的影片狠批劇中歷史根本「胡編亂造」。這些戲劇當然因為是商業導向，還要符合政治氣氛，宣傳官方的大一統政策，過度曲解史實也是編劇時是經常發生的情況，有關荊軻的故事在戲劇呈現中也逃不過這個命運。

(中時新聞網)