美國有線電視新聞網(CNN)20日報導，隨著拜登正式宣誓就職，成為美國第46任總統，拜登隨即發表就職演說。拜登強調這是美國的一天，民主的一天，歷史與希望的一天，復興與決心的一天；人民的意志已被聽到，而且得到重視。他重申，將帶領美國合一。

他表示，就職大典其實是慶祝民主的勝利，因為人民的聲音已獲得傾聽。「今天，我們慶祝的不是候選人的勝選，而是民主的勝利。因為人民的意志得到聆聽，民眾的聲音得到關注，儘管我們再次明白寶貴的民主何其脆弱；但是，在這個時刻，民主勝利了」。

同時，他向前任政府表是最大的感謝，包括「那些無法出席的人」。「我打心底感謝他們」，「我知道我們憲法的彈性，我們國家的力量。今天雖然有人不能與我們同在，但我們向他致敬」。

他表示，他在宣示過程中，感到神聖誓言帶來的力量。「這段誓言最早由華盛頓宣誓。但美國的命運不是由任何人決定，而是由所有人。我們將尋求和諧地合一。這是一個偉大的國家」。

他強調，他全心全意在此，要將美國團結合一，將人民與國家緊緊團結。他呼籲，美國人應該團結起來，克服國家正面臨的前所未見挑戰。要克服這些挑戰，美國要恢復靈魂、確保未來；不僅靠言語，還需要民主。「團結起來對抗所面臨的敵人。不論是憤怒、仇恨、極端主義、違法事件、暴力、疾病、失業與絕望。有了團結，我們可做偉大而重要的事情」。

話鋒一轉，他強調美國正經歷危險的冬天。面對新冠肺炎的大流行與其他疾病，美國百廢待興，許多事要做。美國面臨歷史性的困境，卻很少人發現國家正處於前所未見的挑戰。「冠狀病毒橫流整個國家；與一戰相比，這種疾病造成的生命損失更多」。

他也指出，美國正處於歷史上的分裂時代，但團結會讓國家取得勝利。分裂美國的力量真實而久遠，並非新事物。種族主義、本土主義、恐懼，這讓美國陷入四分五裂。

儘管如此，過去史上的艱困時代，不論是內戰、大蕭條、世界大戰還是911事件，美國都能團結合一，創造更大的利益。歷史、信仰與理智，都指向團結這條道路。

他誓言為那些在選戰中不支持他的人努力，如同他為那些支持他的人奮鬥一般。分歧無法導致分裂，拜登將成為所有美國人的總統。沒有團結，就沒有和平，而只剩痛苦與憤怒。沒有進步，就只有疲乏。沒有國家，就會只剩混沌。這是美國史上最危機而挑戰的時刻，團結是唯一前進的路。彼此傾聽、彼此尊重。正如賀錦麗成為首位女性副總統，「不要告訴我事情不會改變」。

(中時新聞網)