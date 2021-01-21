針對監察院就富商翁茂鍾案批評法務部調查報告涉有曲意迴護之嫌，將退回法務部調查報告，法務部21日凌晨發出新聞稿表示，將就與翁茂鍾有接觸的檢調人員，不問次數情節，全部清查、訪談，釐清事實，並會在最短時間內完成調查報告，陳送行政院轉送監察院；另對於涉及懲處事項者，並將送請檢審會審議或調查局考績會議處 。

此外，監察院對外表示調查局的調查結果有需要補充及再行調查之處，法務部表示，將要求調查局務必就監察院所指各情，再次深入查明，並儘速回覆。

法務部指出，對於翁茂鍾案涉及檢調人員部分，前已依限完成行政調查報告，陳報行政院函覆監察院，已於19日立即就調查結論所述，與案件相關的4件案件，責令台灣高檢署即刻發交相關地檢署重啟調查，依法偵辦；涉案檢調人員部分，也請高檢署發交各相關地檢署依權責進行職務監督及由調查局進行行政議處。

此外，法務部也已啟動政風系統，持續清查相關涉案檢調人員，並提供檢舉窗口，以展現本部辦到底的決心，對於外界這段期間提出的許多建議，均以正面積極的態度回應。

至於法務部調查報告的「5次」標準，是遵照監察院就石木欽案所做調查意見中的「註8」要求而定，就與翁茂鍾案件無關者，是否有不當接觸往來，所做清查，回復監察院。若與翁茂鍾案件相關者，不問次數多寡，一律重啟司法調查及移送檢察機關偵辦。

(中時 )