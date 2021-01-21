美國卸任總統川普今天告別白宮後，返回佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的住處，途中獲支持者熱情歡迎。他離開華府時曾表示，未來「將以某種形式重返」。

有別於以往的傳統，現年74歲的川普刻意閃避總統當選人拜登（Joe Biden）的就職典禮，清早最後一次離開他主政4年的白宮。

法新社報導，川普搭乘「空軍一號」（Air Force One）專機到佛州棕櫚灘（Palm Beach），然後由車隊護送到海湖俱樂部。

數以百計川粉在路邊揮舞川普陣營旗幟和國旗迎接他。車隊緩緩龜速前進，顯然是要讓川普能和支持者打招呼。

有民眾高舉寫著「歡迎回家」的標語牌，也有人的標語牌上寫著「川普2024（再參選）」。一群川粉高呼：「我們愛你。」

但也有零星的支持拜登陣營標語，其中一面針對川普說：「你被開除了，你是輸家。」

川普今天正式卸任，他稍早在華府安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）舉行的歡送儀式向川粉喊話，表示「將以某種形式重返」，並說執政這4年是他畢生的榮耀。（譯者：林治平）1100121

(中央社)