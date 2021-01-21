華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)19日分析，僅管川普有意拖累，讓拜登繼承極為複雜而燙手的政局，包含新冠肺炎大流行、氣候變遷、種族矛盾難解、傳統民主政治體制遭破壞，以及艱難的美國與中國大陸關係。然而，拜登仍有很大的靈活空間重塑美國對陸政策。甚至，在修補與被動管理川普留下的爛攤子後，拜登仍可爭取盟友支持、與北京談判，進而塑造具有「拜登色彩」且充分能動性的對陸政策。

文中指出，與歐巴馬時期留下的政局相較，拜登繼承更為複雜的局勢。自2017年以來，美國對陸政策已由原本耐心的多邊主義與區域整合，轉為焦躁地單邊主義與脫鉤化。

這讓新上台的拜登政府並沒有甚麼政策迴旋空間，也讓新政府仍須繼續彈奏戰略競爭的旋律。同樣地，在台海與人權議題上，拜登與席近平持續分歧路線而難以合作。甚至，習近平時代大陸意識形態愈來愈激進，並尋求支配全球經濟，讓華府與北京間的共同利益日漸減少，一時間大國競爭的曲調恐難以褪去。

該文建議，拜登政府第一個應揚棄的遺產，就是不與他人協商的片面行動與單邊主義。川普的單邊主義損害美國與盟有的關係，卻沒有任何經濟或戰略利益的補償。隨著拜登修補與盟友的關係，將加強美國在多邊主義的影響力。

所幸，拜登政府已表態支持世界貿易組織(WTO)、重新加入巴黎協定、維持歐洲與亞洲美軍駐紮、重返世界衛生組織(WHO)，並重返伊朗核協議。藉由這些措施，讓全球得以認清中國大陸才是最嚴峻的挑戰，並重建國際機制。

類似多邊行動中唯一有爭議的為是否要保留《貿易擴張法》第232條。透過該法條，2018年3月美國對俄國、中國大陸等行為者課徵鋼鋁關稅。不過，雖然關稅有助於相關產業，卻提高下游產業與消費者成本，且須對相關商品課徵更多關稅，從而破壞與盟友關係。有鑑於中國大陸與俄國仍有傾銷多餘鋼鐵至國外的隱憂，文中建議保留對這兩者的關稅，卻取消其他經濟體的關稅。

其次，文中也建議拜登應維持甚至擴張對大陸的孤立，以嚇阻大陸違反人權、威脅智慧財產權與侵犯國際法的行動。川普時期國務院與財政部對大陸在新疆與香港採取一系列的制裁措施。拜登政府應該在此基礎上，進一步深化並將人權設定為任內優先議題，甚至擴大在部分議題對大陸的限制。例如，在部分國際組織中不再承認香港與澳門的特殊資格；或是對其他有種族爭議的區域如內蒙古採取制裁。

除孤立大陸外，文中也建議拜登應穩固美國與大陸的關係。包括：降低《301條款》的關稅，結束驅逐大陸記者，重新開啟休士頓與成都領事館，停止引渡華為孟晚舟，終止禁止抖音與微信的威脅，恢復大陸的歐布萊特計畫等等。這些損害美國經濟、侵蝕美國軟權力，沒有提高美國的國家安全，卻損害美國與盟友間的關係；更重要的是，這些行動對大陸並沒有造成太大損失。

然而，採取前述行動雖能穩定美國與大陸的雙邊關係，卻不應該由美國片面做出，而是與大陸的談判中進行。例如，美國不應為了恢復美國記者的簽證，而片面恢復對大陸記者的簽證；而是在會談中爭取大陸的承諾，確保美國與大陸記者可以在新聞自由下不受干擾地工作。

最後，從川普政府對華為的一系列措施，該文建議拜登除思考如何改良類似政策外，更要注意如何與歐洲、亞洲等地區的盟友協調行動。例如，禁止華為參與美國5G建設並限制出口美國技術或許有其必要性。但從長遠來看，美國與其盟國更應發展一套認證與監控系統，以適用於全球，甚至連大陸場商也應該涵蓋於內。這樣不但可與盟國一同操作，加強力道；就算大路因此遭制裁，也比較不會引起反感。

(中時新聞網)