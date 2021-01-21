美國第46位總統拜登與副總統賀錦麗在美東時間20日上午宣誓就職，拜登在就職演說中呼籲全國團結，結束兩黨支持者近年嚴重對立的局面，共同面對疫情、社會不公與種族歧視等挑戰。

他全篇演說幾乎未觸及外交議題，只說將會修補美國與盟國的關係，讓美國再次成為世界的明燈。以下是拜登就職演說的全文：

最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、（參議院多數黨）舒默（Chuck Schumer）領袖、（參議院少數黨）麥康諾（Mitch McConnell）領袖、副總統彭斯（Mike Pence）、各位貴賓和美國同胞們：

這是美國的一天，這是民主的一天，是歷史和希望的一天，是更新與決心的一天。美國幾個世代經過谷爐的考驗之後，如今再次遭到試煉，而且已再次奮起應付挑戰。今天，我們慶祝的不是一位候選人的勝利，而是一個奮鬥目標的勝利，是為民主的奮鬥。人民的意志被聽見了，人民的意志得到了關注。

我們再次學到，民主是珍貴的，民主是脆弱的，而在此刻，朋友們，民主已然勝利。短短幾天之前，還有暴力試圖撼動國會的根基，但今天我們齊聚這個莊嚴的所在，以一個在上帝之下不可分裂的國家，展開權力的和平轉，一如我國200多年的傳統。

我們要用美國特有的方式，也就是不停歇、勇敢、樂觀的方式展望未來。放眼我們可以成為、也必須成為的國家。我謝謝今天蒞臨的兩黨前任總統，我衷心感謝，你們知道我國憲法的韌性，以及我們國家的力量。卡特總統（Jimmy Carter）也是，我昨晚與他通了電話，但他不克前來。我們為他畢生的奉獻向他致敬。

我剛才跟這幾位愛國者一樣鄭重宣誓，一篇最初由華盛頓宣讀的誓詞。然而，美國故事靠的不是我們任何一個人，或一部分人，而是我們全體。它靠的是「我們人民」，在尋求一個更好的合眾國的人民。這是個偉大的國家，我們是一群良善的人。

經歷過去幾個世紀的風雨和衝突、和平與戰爭，我們走過很長一段路，但前方還有很長一段路要走。我們將快速緊急前行，因為在這個危險與機會的冬天，我們有很多事要做。有很多需要修補、需要恢復、需要癒合。有許多需要建設，也可以有很多收穫。

在我國歷史上，很少人或很少時刻面臨著比我們目前更大的挑戰或困難。百年一見、無聲無息蔓延整個國家的病毒，在一年之內奪走的人命，跟美國在第二次世界大戰犧牲的總人數一樣多。數百萬工作機會流失，成千上萬企業關門。

400年來的種族正義的呼聲感動著我們，全民同享公義的夢想將不再拖後。地球生存的呼聲再急迫不過，也再清楚不過。如今政治極端主義、白人至上主義和本土恐怖主義的興起，讓我們有必要起來面對並將它們擊倒。

克服這些挑戰、恢復美國靈魂和鞏固未來需要的不只是話語，而是民主當中最難以捉摸的部分，那就是團結一心，團結一心。

另一個一月天，在1863年開年之時，林肯總統簽署解放奴隸宣言。讓我引述他在下筆時所說的話：「如果我留名青史，將會是因為這份宣言，以及我投注其中的全心全意。」

今天，同樣在一月裡，我全心全意投注於此：團結全體國人，團結整個國家。我請求所有美國人加入，和我一起努力，團結對抗我們共同的敵人：怨氣、不滿、仇恨、極端主義、目無法紀的行為、暴力、疾病、失業和無助。

團結一心，我們能夠成就偉大事業、重要的事情。我們可以糾正錯誤，可以讓民眾找到好的工作，可以在安全的校園教導孩子，可以克服這個致命的病毒。我們可以讓工作獲得報酬，重建中產階級，可以提供全民健保，可以兌現種族正義，讓美國再次成為世界主要的良善力量。

我明白，這個時候談論團結聽起來像愚昧的天方夜譚，我知道分裂我們的力量又深又真切，但我也知道這些力量不是現在才出現。美國向來在人人平等這個理想，和國家長期被種族主義、本土主義、恐懼和妖魔化分化的醜陋現實之間掙扎。這個征戰從未止息，勝利並無保證。

從南北戰爭、大蕭條、世界大戰到911恐攻，儘管歷經奮鬥、犧牲和挫折，良善的天使向來都會勝利。每當遇到這種時刻，我們都會有足夠的人團結一心，讓全國一起向前，我們現在也可以這麼做。

歷史、信仰和理性指向一條明路，一條團結之路。我們可以不把彼此當成敵人，而是鄰居。我們可以尊嚴和尊重彼此相待，可以同心協力，停止叫囂，讓溫度冷卻。因為沒有團結就沒有和平，只會留下苦毒與憤怒；不會有進步，只會有讓人厭倦的離譜言行；不會有國家，只會有混亂狀態。

這是我們危機和挑戰的歷史性一刻，而團結是前進的道路，我們必須以合眾國的姿態來面對這一刻，若能做到，我向諸位保證我們不會失敗。當我們團結起來，我們從來就不曾失敗，因此在這一天，在此時此刻，就在這裡，讓我們重新來過，全體一起來。讓我們開始再次彼此聆聽，讓對方說，相互探望，對彼表達尊重。

政治不必像這一團熊熊之火，燒毀一切，歧見不必成為全面戰爭的理由。我們必須摒棄操弄甚至捏造事實的文化，同胞們，我們不能這樣，美國必須不只是這個樣子，而且我相信美國不至淪落至此。

看看四周，我們站在國會大廈圓頂之下，這是南北戰爭時期完成的，當時美國的前途還在未定之天，但我們挺過來了，我們勝利了。我們現在站在此，看著偉大的國家廣場，金恩博士（Martin Luther King Jr.）曾對廣場上的群眾訴說他的夢想。也是在這裡，108年前的另一場就職典禮，數以千計的抗議人士試圖阻撓一群勇敢的婦女遊行爭取投票權。

今天我們見證副總統賀錦麗創造美國歷史，成為第一位擔任國家領導人的女性，別告訴我事情無法改變。

我們站在這裡，隔著波多馬克河（Potomac River）遠眺阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery），也就是為國捐軀的英雄長眠之地。我們站在這裡，不過幾天前，暴動的群眾以為他們可用暴力箝制民眾的意志，阻撓民主運作，把我們驅逐出這塊聖地。但事情未如他們所願，今天不會，明天也不會，永遠都不會。

每位支持我們參選的民眾，我因你們給予我們的信心感到謙卑。對於沒有支持我們的人，讓我對你們說：未來請聽我說的話，評量我和我的心。如果你們還是不同意，也罷。這就是民主。這就是美國。以平和的方式在我們國家的規範之內表達異議的權利，可能是我國最大的優勢。

但請聽清楚：不同意見絕對不能變成不團結。而且我向各位保證，我要當全體國人的總統。不論你支持我或不支持我，我都將同樣為你們而努力。

好幾個世紀之前，我所屬教會的聖者聖奧古斯丁（Saint Augustine）曾經寫道，人民是個群體，由他們共同喜愛的東西所定義。身為美國人，我們共同喜愛而且能定義我們的東西是什麼？我想我們都知道：機會、安定、自由、尊嚴、尊重、榮譽，是的，還有真相。

最近的幾個星期、幾個月給了我們痛苦的教訓：有真相，也有謊言，為了權力和利益而說的謊言。我們每個人做為公民，做為美國人，特別是身為領導者的人，曾經承諾要遵守憲法、保護我們的國家的領導者，有職責、有責任要捍衛真相、打敗謊言。

我瞭解有許多同胞以害怕、惶恐的心情看待未來。我瞭解他們擔心工作問題。我瞭解他們像我父親那樣，夜裡躺在床上盯著天花板，想著得要有醫療保險、有貸款要付、想著他們的家庭，想著接下來會如何。我跟各位保證，我瞭解。但答案不是退縮，不是進入到彼此競爭的派系，不信任看起來跟你不一樣的人，跟你有不同信仰的人，或者新聞來源不同於你的人。

我們必須結束這場「無禮的戰爭」，它讓紅藍對立、鄉村與都市的民眾對立、保守派與自由派對立。我們可以做到，如果我們敞開心胸，而不是讓我們的心變硬，如果我們展現一些包容和謙虛，如果我們願意為別人設想，就像我母親說的：只要一下子就好，為別人設想。

因為人生就是這樣，你無法預知命運。有些時候，你會需要別人伸出援手，還有些時候，人家會請你伸出援手。就是要這樣，這就是我們為彼此做的事。如果我們這麼做，我們的國家就會更強大、更繁榮，更能為未來做好準備，而且我們還是可以有不同意見。

同胞們，我們在推動未來的工作時，會需要彼此。我們要集舉國之力，才能度過這個黑暗的冬天。我們可能在進入疫情最嚴重、最致命的階段。我們必須把政治擺在一邊，要終於能夠舉國對抗這個大流行，用舉國之力。我向各位保證，就如聖經所說：「一宿雖有哭泣，早晨便必歡呼。」我們將可一起度過，一起！

各位，我跟我在參眾兩院的同事們都瞭解，世人正在觀看，他們今天在看著我們，因此這是我要對國外傳達的訊息：美國受到試煉，而我們因此更為茁壯。我們將修補我們與盟國的關係，再次與世界往來，不是為了面對昨天的挑戰，而是今天和明天的挑戰。我們將不是藉著我們力量的典範來領導，而是憑藉我們典範的力量。我們將會是和平、進步與安定堅強而且可信賴的夥伴。

各位都知道，我們國家經歷了許多事情。我做為總統要做的第一件事，是要請你們跟我一起，為過去一年因疫情喪生的人們默禱，紀念那40萬個同胞，母親、父親、丈夫、妻子、兒子、女兒、朋友、鄰居和同事們。我們要成為我們自知可以成為、而且應該成為的人民和國家，以此榮耀他們。因此我請大家，一起為離世和失去親友的人們，還有我們的國家默禱，……阿們。

各位，這是試煉的時刻。我們面對對民主與真相的攻擊、正在肆虐的病毒、嚴重的不公、系統性的種族歧視、陷入危機的氣候，還有美國在全球的角色問題。其中任何一點都足以對我們構成嚴重的挑戰。但事實是，我們在同時面對這一切，這讓美國挑起我們最重大的責任之一。我們將受到試煉，我們能迎接挑戰嗎？這是大膽的時候，因為有好多事情要做。

而我向各位保證，這點是肯定的：你我將被評判，標準是我們如何解決這個時代一一發生的危機。我們將迎接挑戰。我們能否戰勝這個罕見而艱難的時刻？我們能否履行我們的義務，把一個新的、更好的世界傳給我們的下一代？我相信我們必須那麼做，而且我相信你們也這麼認為。我相信我們會，而且當我們做到，我們將寫下美國歷史偉大的新章節。美國的故事。

這個故事可能像一首對我來說深具意義的歌曲，它叫「美國頌」（American Anthem），它有一段歌詞至少對我來說很特別，它是這樣說的：「數百年的努力與祈禱讓我們來到今天，我們有什麼能傳承下去？我們的子孫會怎麼說？當我的日子結束，讓我內心知曉，美國，美國，我已為你付出最大努力。」

讓我們把我們自己的努力和祈禱，加到我們偉大的國家仍在發展的故事之中。如果我們做到，那麼當我們的日子結束，我們的子孫和他們的子孫會說：「他們付出了最大的努力，他們盡了他們的責任，他們修補了破碎的國家。」

同胞們，我的結語要跟開頭一樣，有個神聖的誓言。在上帝和各位面前，我向你們保證。我將始終開誠布公，我將捍衛憲法，我將捍衛我們的民主。我將捍衛美國，全心全力奉獻為你們服務，心中想的不是權力，而是可能性，不是私利，而是公眾的利益。我們將一起寫下美國希望的故事，而非恐懼的故事，是團結而非分歧，是光明而非黑暗。是禮貌與尊嚴、愛與療癒、偉大與善良的故事。

希望這是引導我們的故事、啟發我們的故事，是能告訴未來的世世代代我們回應歷史的召喚並且回應了時代挑戰的故事。民主與希望、真相與公義沒有在我們的時代衰亡，而是生生不息，美國固守了國內的自由，並且再次成為世界的明燈。這是我們對先人、對彼此和對未來世世代代的責任。

因此，我們要有目標、有決心，把注意力轉向這個時代的任務，靠信心來維持，靠信念來驅使，為彼此和我們全心熱愛的國家而奉獻。願上帝保佑美國，保守我們的三軍。謝謝美國！（譯者：蔡佳敏／編輯：陳正杰）1100121

(中央社)