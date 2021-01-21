農曆2月初2（今年為國曆3月14日）是濟公聖誕，傳說祂為降龍羅漢轉世，因行止瘋癲，當時世人稱其為「瘋和尚」、「癲和尚」、「濟顛和尚」或「濟公禪師」。以勸化眾生為己任的濟公，衣衫襤褸、大口吃肉喝酒的形象，完全迥異於一般高僧，讓祂入世度化的傳說更加深植人心。

本名「李修緣」的濟公，為宋高宗時期京營節度使李茂春之子，李氏與夫人王氏平時樂善好施，但年至四旬仍膝下無子。某天，李氏夫婦到天台山國清寺參拜，住持性空長老導引兩人至「羅漢堂」時，一名降龍羅漢突然倒地，夫妻倆見狀驚恐不已，生怕惡運將至，性空長老卻恭賀王氏將生貴子。

新北市慈德宮主祀濟公，也會搭配道教科儀，為民眾消災解厄。（圖／黃威彬攝）

數月後，王氏果然誕下一子，但男童哭鬧不止，讓眾人不知如何是好，直到性空長老到訪，男童隨即破涕為笑。長老對男童說：「莫要笑、莫要笑，你的來歷我知道。」並將其取名為「修緣」。由於誕生經歷特別，一般傳說皆認為李修緣為降龍羅漢轉世。

由於父母相繼過世，李修緣年少時便看破紅塵，由性空長老引薦至西湖飛來峯靈隱寺剃度出家，該寺住持元空長老為其取法號為「道濟」。道濟雖是出家人，但卻不像一般僧人遵守戒律，常大口吃肉喝酒，因而屢遭人向元空長老告狀。長老明白道濟早已悟道，便告訴眾人：「禪門廣大，豈不容一『顛』僧？」這也是濟公被稱為「濟顛」的由來。

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(中時新聞網)