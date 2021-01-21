相傳濟公活佛為降龍羅漢轉世，因行止瘋癲，當時世人稱其為「濟顛和尚」。濟公因大口吃肉喝酒的濟世形象，完全迥異於一般高僧，其傳奇故事早已淵源流傳，而在現代電視台多次製作濟公電視劇後，更讓祂入世度化的傳說更加深植台灣民間人心。

新北市板橋區「慈德宮」主持林寬解釋，濟公吃肉喝酒是為了強調「修口容易修心難」，因為與一般民眾傳達佛法教義前，要先具備同理心。他也引述《西方南屏祖師道濟古佛等列聖寶經合冊》中的偈詩，稱「佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭，人人有個靈山塔，好向靈山塔下修。」表示修行是要往內心的佛性尋找。

慈德宮主持林寬表示，濟公吃肉喝酒是為融入一般民眾，易於傳佛法。（圖／黃威彬攝）

濟公在民間的形象，多為一手搖扇、一手持酒瓶，頭戴破僧帽、身穿破袈裟，貌似瘋癲。慈德宮總幹事蔡宇嘉說，濟公瘋癲之態是為掩人耳目，因世上自作聰明、以強欺弱及瞞詐之行者眾多，濟公故借瘋癲行道而濟天下。然而，濟公其實行事嚴謹，並影響後世深遠，以慈德宮為例，凡飲酒娛樂或不孝不忠之人，皆不許進宮，以彰顯濟公追隨者的自律。

相傳濟公懂醫術，且不論貧富貴賤善惡，皆一視同仁。例如作惡多端的宰相秦熹之子秦桓，罹患「大頭」怪病，濟公仍予以施藥救治。秦桓痊癒後因再度不安分，怪病隨之復發，當他打開濟公留下的藥方，才發現寫道「自身有病自心知，身病還需心藥醫。」顯現濟公度化世人的彈性作法。

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(中時新聞網)