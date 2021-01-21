2歲那年因為一場大病，痊癒後被診斷出罹患小兒麻痺的陳安宗，父親過世後留下大筆債務，讓他自小目睹債主上門的凶惡模樣，立志將來要「賺大錢」，但長大卻撈偏門，做過地下放款，也賣過高仿珠寶，還當六合彩組頭，最後都以失敗收場。轉行正途當起搬運工，又因為921地震讓工廠垮了，無一技之長的他坐著輪椅在街頭賣文創小物，體會到弱勢的需要，尋找社會資源成立庇護機構幫助「自己人」，讓他感嘆「原來這才是我的使命。」

2020年12月8日，人稱「宗哥」的陳安宗（57歲）在台北花博公園熱情演講，他指著身後一輛改裝過的、名為「新巨輪行動號」的無障礙餐車，對上百位圍觀民眾及前來支持的民代們，滔滔不絕介紹自己幫忙弱勢的新點子。

宗哥認為人生不如意了幾十年，直到投入幫助身障街賣者的事業才終於找對路。（圖／黃威彬攝）

宗哥經歷無數人情冷暖，最後自己也成了推輪椅賣小東西的「街賣者」，看到不少身障朋友的困境後，才了解他們不僅要溫飽，也需要尊嚴。18年前，以自己做生意的經驗，幫助弱勢找廠商接洽，並提供吃、住等庇護，還在2016年正式將庇護所登記為「社團法人新巨輪服務協會」（新巨輪）。

「新巨輪」至今收容約30位身障人士，在宗哥安排下，他們推著輪椅到捷運站外賣文創小物，所有會員同食共居、互相鼓勵，大家一起出門，下班再由專人接送。

本刊造訪協會當天，剛好碰上超強寒流，只見會廚藝的會員煮烹熱湯分給大家，宗哥則穿梭招呼，不斷囑咐「喝多點，別感冒」，只盼他最在乎的身障朋友能吃飽穿暖。然而，這個跨血緣的「家」卻誕生於一連串磨難。

陳安宗認為即便身障也該有尊嚴，因此決心改革他經歷過的各種亂象、成立「新巨輪協會」。（圖／翻攝新巨輪臉書）

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(中時新聞網)